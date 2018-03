«No es normal lo que han hecho los jugadores en el campo» Loren Morón. OPTA Domingo, 11 marzo 2018, 13:00

Loren Morón se mostró apesadumbrado tras la conclusión del encuentro por la abultada derrota del Mérida en Lorca. Cabizbajo, se refirió al cambio realizado en la primera parte y se mostró muy crítico con sus propios futbolistas. «Es un día triste y complicado. Nos ha faltado de todo. El Lorca ha sido mucho mejor que nosotros y es justo vencedor. Habíamos trabajado cómo juega el Lorca pero no ha salido nada. El cambio de Jose Cruz es porque he visto que tenía que hacerlo». También hizo mención a la expulsión de Golobart, aunque no pudo aclarar lo ocurrido. «No sé lo que ha pasado. Si el árbitro le ha expulsado es por algo».

Sí se mostró muy indignado con el rendimiento de su plantilla en el día de ayer. «Lo que no es normal es lo que han hecho mis jugadores en el campo. No ha salido nada y no hemos estado como esperábamos». Respecto a su futuro, no quiso entrar en si se siente en la cuerda floja tras la contundente derrota cosechada. «No tengo nada que decir con respecto a si voy a seguir o no. Solo puedo hablar de mi cuerpo técnico. De la directiva no hablo».