Nico Delmonte, nueva alta azulgrana Jueves, 4 enero 2018, 07:41

El Extremadura ya tiene a su nuevo central. En realidad, ya lo tenía desde hace varios meses, pero el defensa argentino Nico Delmonte (Argentina, 10 de mayo de 1989), pese a estar entrenando junto a los que ahora ya son oficialmente sus compañeros, no disponía de ficha y no podía disputar encuentros oficiales. Sí estuvo en el triangular que disputó el conjunto azulgrana en Torremejía, pero ahora ya es una realidad para el míster azulgrana. Manolo Ruiz ya podrá contar con Nico Delmonte para los encuentros ligueros de la segunda vuelta. El argentino llega para cubrir la baja de Kike Echávarri, que no contaba para Ruiz, y para dar más soluciones defensivas al equipo. Con este nuevo fichaje, el Extremadura cierra la línea defensiva, y permite que Pardo pueda jugar, si Manolo Ruiz lo estima oportuno, en el centro del campo.

Nico Delmonte ya jugó la temporada pasada en el grupo IV de la Segunda B. Lo hizo en el Marbella, donde disputó 2.921 minutos repartidos en 33 partidos. Por lo tanto, el argentino, que también jugó varias temporadas en su país y un año en Malasia.