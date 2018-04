Necesidad de ganar, obligación de ganar Los capitanes Javi Chino y Pajuelo en el partido de la primera vuelta entre Villanovense y Mérida. :: E. D. Los serones requieren la victoria para seguir soñando con el playoff y a los emeritenses, en cambio, les urge sacar los tres puntos si no quieren caer a la plaza de playout M. G. Y ESTRELLA DOMEQUE MÉRIDA y VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 29 abril 2018, 11:16

Hace justo una vuelta, Villanovense y Mérida jugaron a no perder y empataron a cero. Esta tarde, en cambio, los dos están obligados a ganar. El Villanovense para seguir alimentando sus esperanzas de playoff y el Mérida para no caer al playout. «Si queremos ganar, tendremos que hacer un partido muy diferente al de la primera vuelta», acepta Mehdi Nafti. «Los dos vamos a buscar ganar el partido. Nosotros tenemos muy claro que, si queremos conseguir algo importante, todo pasa por ganar», asiente por su parte Iván Ania.

El Villanovense, que estará pendiente de lo que hace el Melilla por la mañana en casa del líder Marbella y de lo que hace el Extremadura por la tarde en el Nuevo Vivero, podría acabar el domingo empatado a puntos con los equipos que pugnan por la cuarta plaza a falta de dos jornadas para el final. O, en su defecto, verse a seis. O sea que sí, necesita ganar.

El Mérida, más que necesitar, está obligado a ganar, porque si no lo hace podría caer al playout (dependiendo también de lo que haga el Badajoz ante el Extremadura). Porque ayer ganaron todos sus rivales directos en la lucha por la salvación. Todos: Jumilla, Las Palmas Atlético, Recreativo de Huelva y Córdoba B. Así que los emeritenses arrancan el domingo a un punto del playout y a dos del descenso directo.

LAS FRASESMehdi Nafti Técnico del Mérida «Si queremos ganar, tendremos que hacer un partido muy diferente al de la primera vuelta» Iván Ania Técnico del Villanovense «Nosotros tenemos muy claro que, si queremos conseguir algo importante, todo pasa por ganar»

«Hace unas semanas nadie contaba con nosotros para tener opciones arriba, y ellos después de la victoria ante el Melilla parecía que se habían acercado a la salvación. pero viendo cómo compiten los de atrás, se está encareciendo todo mucho», analiza Iván Ania. Quién llega, por tanto, con más presión al derbi. «Pues creo que los dos la tenemos, porque ellos juegan en casa y con su público, y tienen la urgencia de tener que ganar sí o sí. La presión, más que la que puedas tener, es la que cada uno se ponga». No obstante, en su fuero interno, sabe el técnico serón que más presión soportará el Mérida.

Piropos mutuos

«Somos dos equipos similares, porque apretamos arriba, intentamos que el rival no juegue cómodo, somos intensos y, aunque no somos iguales, sí tenemos cosas parecidas», explicaba Ania del Mérida, el equipo al que más veces ha visto a lo largo del curso. «Pero muchas veces planteas un partido que unas veces sale y otras no, por mucho que conozcas al rival. Al final los detalles son los que deciden».

Coincide Mehdi Nafti cuando se pone a analizar a su rival de esta tarde: «El Villanovense tiene un bloque muy fuerte, con una identidad de juego. Es uno de esos equipos que me gustan, que han hecho las cosas bien toda la temporada. Recuerdo que ha ganado muchos partidos en los últimos minutos esta temporada porque creen y porque es complicado crearle una ocasión de gol. Equipo fuerte físicamente pero, sobre todo, mentalmente. Tienen un buen entrenador, pero no es solo Iván Ania. Su mejor arma es el bloque. No tienen un goleador fijo, como nosotros, porque es el bloque quien marca las diferencias y ha posibilitado que estén donde están».

Si bien, también le encuentra el entrenador del Mérida los puntos débiles para arañar esta tarde los tres puntos: «Que ellos tengan tanta seguridad defensiva y a nosotros nos falte claridad ofensiva no me preocupa mucho. La semana pasada, en Almendralejo, si van 5-1 al descanso no pasa nada. Aunque tengan virtudes enormes, que otros equipos no tienen, también tienen sus defectos. Así que hay que tener paciencia y ser más agresivos e intensos que ellos. Porque si no tienes eso, has perdido el derbi antes de empezar. Tendremos que darle al partido ritmo y continuidad, perder pocas veces el balón y acertar de cara a portería. Porque el Extremadura se puede permitir hacerle seis o siete ocasiones claras de gol. a nosotros nos va a costar».

Pocas variaciones

El Villanovense viajará al Romano con las bajas de Kamal y Juanmi, que vieron la quinta amarilla el pasado domingo en el Francisco de la Hera. Por lo que el lateral izquierdo va a sufrir modificaciones. Una de las opciones es la reaparición de Tapia, ya recuperado de su lesión, o el regreso de Pablo Molina. En el resto de líneas, es probable que Ania vuelva a repetir el once dispuesto ante el Extremadura.

Tampoco habrá muchos cambios en el Mérida. Mehdi Nafti ha convocado a toda su plantilla, incluido los tocados, y tendrá que hacer dos descartes en las horas previas al choque. Todo apunta al 'once' de Murcia hace una semana con la entrada de Checa por Chema Mato en la medular e Iván Aguilar por Javi Gómez en la delantera, los dos que se retiraron lesionados ante el UCAM.

Y todo lo expuesto lo disfrutarán (o padecerán, según los corazones de cada cual) más de medio millar de serones desplazados y alrededor de 4.000 emeritenses en las gradas del Romano. Unos necesitados de ganar para soñar. otros obligados a ganar para no sufrir.