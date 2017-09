«Es necesario lograr una victoria ya» Esteban Salazar esquiva a un jugador del Melilla ante la mirada de Joaqui Flores. :: J. V. ARNELAS Esteban Salazar, que llegó al Badajoz procedente del Villanovense, espera lograr los tres puntos ante su exequipo JESÚS GARCÍA BADAJOZ. Sábado, 30 septiembre 2017, 10:36

El primer derbi de la temporada se encuentra ya en el horizonte de Badajoz y Villanovense. Este domingo ambos equipos se verán las caras -a las 18.00 horas en el Nuevo Vivero- y desde la entidad blanquinegra no piensan en otra cosa que no sea lograr la victoria ante sus vecinos de Villanueva de la Serena.

Precisamente del conjunto serón procede uno de los nuevos integrantes del Badajoz, Esteban Salazar. El lateral derecho afronta con «ganas e ilusión» el partido en el que se reencontrará con sus compañeros. «La gente me trató muy bien y tengo muchas ganas de volver a verlos. Los que componen el Villanovense y los jugadores son muy buena gente», cuenta el colombiano. Aunque Salazar también recuerda que «hay cuentas pendientes de aquel partido de pretemporada» en el Romero Cuerda en el que los de Juan Marrero cayeron por 2-0 y acabaron dos jugadores expulsados.

El Badajoz espera ganar este domingo ante su afición ese primer partido que de alas al equipo. «Es de necesidad pura. No tenemos ninguna victoria y tres puntos ahora mismo te dan la vida, parece que estás alejado del descenso», cuenta Salazar. Aunque también recuerda que el equipo no está obsesionado con lograr ya los primeros tres puntos. «Salimos reforzados de Murcia, que era un buen equipo y nosotros competimos muy bien. Sabemos que podemos competir contra cualquiera y no hay ningún nervio», indica el defensa.

Salazar, que ha estado siguiendo la actualidad de su exequipo, espera un Villanovense «muy serio, con las cosas muy claras, que aprieta muy bien y que también tiene gente de mucha calidad como Carlitos Andújar o Elías. Esperamos al mejor Villanovense aquí». Para el colombiano, el partido será muy intenso en defensa, con pocas ocasiones y ahí es donde tienen que aparecer la «gente de calidad de arriba como Guzmán, Juanma o Álex, gente que cualquier acción te hace gol», subraya el futbolista blanquinegro.

El exjugador serón tiene claro que la clave para lograr cambiar la dinámica negativa es la defensa. «Estamos encajando goles en todos los partidos pero también los estamos anotando en casi todos, quitando el partido ante el Melilla. Si mantenemos la portería a cero, este equipo tiene gente que en cualquier acción hace gol. Estando concentrados y manteniendo la portería a cero podemos lograr victorias», explica el lateral.

Esteban Salazar llegó a Badajoz en verano, tras media temporada jugando en Villanueva de la Serena. El colombiano se encuentra «muy contento» en la entidad pacense. «La gente y el club me tratan fenomenal y con los compañeros nos llevamos muy bien», indica.