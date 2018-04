SEGUNDA B Nafti: «Es el último de la temporada» Nafti, entrenador del Mérida, en una rueda de prensa. :: hoy Ni el técnico del Mérida ni sus jugadores ven más allá del derbi ante el Villanovense, al que necesitan ganar para no arriesgarse a caer al playout esta jornada M. G. Sábado, 28 abril 2018, 10:49

mérida. Un viernes más, Mehdi Nafti se llevó la lección bien aprendida de casa. Lo que le ha repetido a sus jugadores durante toda la semana se lo ha querido trasladar a la grada con su mensaje: «El del domingo es el último partido de Liga». ¿El último? «Sabéis vosotros mejor que yo lo que nos jugamos. Sí, es el último. Tenemos que ganar para salvarnos». ¿El último? «Sí, para nosotros es el último partido de Liga. Tres puntos o nada». ¿Pero cree que habrá que llegar a 47 puntos para salvarse? «No podemos llegar a 47 puntos si queda sólo un partido». ¿En serio, míster? «Es que yo no sé lo que hay después. Ni los jugadores tampoco». Y así, señoras y señores, se sirve un mensaje en bandeja.

Y si luego lo acicalas con un deseo tipo «sueño con un ambiente como el que tuvimos ante el CD Badajoz en la primera vuelta», pues la importancia del derbi está servida. Sobre todo para el Mérida, que sabe que no ganar al Villanovense le metería en un serio problema: si Las Palmas Atlético se impone al Écija en Canarias, el que no ganara de los derbis extremeños caería al playout de descenso esta jornada. «Sinceramente, estamos tan centrados en nosotros mismos que los demás me dan igual. Estoy obsesionado con mi equipo».

O sea que pocas pistas: Nafti ha dicho que todos sus jugadores están perfectos, incluidos los que sufrieron problemas físicos hace una jornada en Murcia (como Chema Mato, José Cruz y Javi Gómez). Por eso irán todos convocados y por eso los dos que se queden sin vestir se conocerán poco antes del inicio del choque. «No haremos nada del otro mundo: intentaremos mantener el nivel de juego y de alineación de los últimos partidos. La variación táctica pasa a un segundo plano, después de la intensidad y la agresividad que deberemos meterle al partido. Por supuesto con cierto orden que hemos trabajado durante la semana».

Y todo lo demás de la comparecencia del técnico del Mérida ayer fueron elogios al Villanovense: «Es un equipo de los que muchos deberían aprender. Es un modelo a seguir, como El Ejido. Cuando tienen una mala racha, todos callados y a trabajar. Y cuando tienen una buena racha, igual de callados y trabajando más».

Todo lo contrario que el Mérida, según la autocrítica de su entrenador: «Si nosotros tenemos necesidades a estas alturas de campeonato es porque desde junio no se han hecho las cosas como queríamos. Si yo no he estado durante diez jornadas este año será porque tampoco yo he hecho los deberes como tocaba. Se han hecho las cosas muy mal desde julio. Pero tenemos un bloque de jugadores comprometidos y una afición de diez, y esperemos que con esto y nuestro trabajo sea suficiente para lograr la permanencia».