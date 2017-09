Nafti recupera a Kiu, pero pierde a Esnáider para viajar a Jumilla

Mehdi Nafti volverá a completar convocatoria con los hombres que tiene disponible: recupera a Kiu, ya sin molestias en sus abductores, pero pierde para viajar hoy a Jumilla a Esnáider, que ya el pasado domingo no jugó ni un solo minuto. «Juan (Esnáider) tiene un problema en el tobillo. Tras la resonancia, parece que es un edema. Lleva ya dos o tres semanas arrastrando molestias, y hemos tomado la decisión de dejarle tranquilo unos días. Puede ser que se pierda más de un partido», reconoció ayer el técnico emeritense en rueda de prensa.

Ante tales circunstancias, admitió Nafti que «posiblemente» repita el mismo 'once' que tan bien jugó y compitió hace seis días frente a Las Palmas Atlético. Porque no viaja el equipo a Jumilla con otra obsesión que marcar y puntuar ya lejos del Romano: «Lo que estamos haciendo bien aquí... tenemos que hacerlo también fuera de casa. Sabéis que yo no creo en Segunda B en el factor campo, pero es verdad que tenemos que puntuar ya. Ya es hora de generar más a domicilio».