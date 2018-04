SEGUNDA B Nafti recupera a Kike Pina Kike Pina, con el Mérida. :: hoy El Mérida viajará hoy a El Ejido con toda la plantilla disponible, por lo que habrá variaciones en una defensa que lleva tres partidos imbatida M. G. MÉRIDA. Sábado, 7 abril 2018, 10:14

«¿Tú crees que sirve de algo echar cuentas? No. ¿Qué ganamos? Más ansiedad. El Ejido. Tres puntos. Esas son las cuentas». Y así despachó Mehdi Nafti, el técnico del Mérida, la afamada pregunta de las latosas cuentas de final de temporada. Y así desde hace ya unas jornadas, y así (probablemente) hasta el final. Lo único que le preocupa, a día de hoy, al técnico emeritense es su equipo por encima de todas las cosas: «Sabiendo contra quién jugamos cada domingo. A partir de ahí, lo único que me interesa es mi equipo».

Y de su equipo, Mehdi Nafti recupera a Kike Pina y por fin cuenta con todos sus jugadores para visitar mañana a El Ejido. «Kike ha hecho toda la semana y está para competir, aunque no sé cuánto tiempo nos puede dar. Golobart está mejor de la espalda. Y aunque ayer tuvimos un susto con Esparza e Iván Aguilar, no es nada grave», repasa el técnico francotunecino, que cuenta con todos los zagueros sanos. «Puede haber por tanto cambios atrás. o no. El equipo ha dado la talla defensivamente en los últimos partidos, con todos los jugadores cumpliendo. Tenemos variedad ahí».

Las dos preocupaciones deportivas del equipo son: el estado físico que denunció el entrenador la semana pasada y los resultados lejos del Romano. «Respecto a lo primero, el trabajo físico se trabaja de manera integrada. No hay tiempo para separar tareas a estas alturas de la temporada. Intentamos no tocar la planificación de la semana porque no hay tiempo, pero intentamos meter más intensidad con periodos más cortos de trabajo. Ahora estamos centrados en mitigar esos problemas físicos del equipo para que los jugadores acaben los partidos de la mejor manera posible».

Números fuera de casa

Y sobre las prestaciones del grupo a domicilio, donde completa el equipo unos números muy pobres esta temporada, Nafti volvió a redundar en la misma idea de siempre: «Hay que seguir insistiendo. Quedan tres partidos fuera y la mentalidad es ganar los tres. Ha sido un problema durante toda la temporada, pero hay que ver la botella medio llena y ser positivos. y yo confío en ganar los tres que quedan a domicilio». El primero de ellos, mañana en El Ejido, ante un rival al que sobrepasaría en la clasificación en caso de conseguir la victoria.