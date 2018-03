Nafti reactiva al Romano El capitán del Mérida Paco Aguza inicia la salida del balón ante la presión del balono Sana Ndiaye. :: J. M. ROMERO El Mérida logra una holgada victoria en su choque más completo de la temporada con la vuelta del técnico al banquillo JAVI LAIRADO MÉRIDA. Lunes, 19 marzo 2018, 12:21

Tres meses y un día han pasado desde que el Romano despidió a Nafti. Su último partido se cerró con un desangelado empate a cero ante el filial cordobés. En esos tres meses el equipo se derrumbó poco a poco, concatenando malos resultados y peores imágenes hasta llegar al esperpento en Lorca que terminó por costarle el puesto a su sustituto Loren. En esos tres meses, ante todo, el equipo perdió prestigio y alma. Lo primero tardará en volver, y habrá que recuperarlo muy poco a poco. Sobre lo segundo, el equipo dio la sensación de que la vuelta del técnico franco- tunecino trae consigo carga ilimitada de ella. El Mérida recupera su alma.

2 MÉRIDA 0 LINENSE Mérida Álex Lázaro; Iván Pérez, Cruz, Aguza, Pina (Godswill, min. 76); Chema Mato (Isaac Nana, min. 69), De Dios, Santi Villa (Esparza, min. 65); Kiu, Germán e Iván Aguilar. Linense Alberto; Sergio Rodríguez, Mario Gómez, Olmo (Carrión, min. 59), Madrigal; Sana Ndiaye, Elías; Gato, Sergio Molina, Juampe (Mauri, min. 49); y Stoichkov (Ismael Chico, min. 86). Goles 1-0: Germán, min. 50. 2-0: Iván Aguilar, min. 79. Árbitro Montero de Lerma (Colegio Castellano- Manchego). Mostró cartulinas amarillas a Germán, Iván Aguilar y Santi Villa por parte del Mérida y a Olmo, Stoichkov y Elías, este en dos ocasiones, por lo que fue expulsado, por parte del Linense. También expulsó con roja directa a Sergio Rodríguez en el descuento del partido. Incidencias Estadio Romano, ante cerca de 5.000 espectadores.

De entrada, Nafti modificó su idea post-verano y alineó doble pivote, con tres medias puntas por delante e Iván Aguilar dando longitud a su equipo. Sistema y actitud dibujaron la mejor primera parte de la temporada. Cierto es que no lo tenían difícil. El recuerdo más cercano convertiría en gloria cualquier mínimo intento de juego combinativo, pero es que, además, funcionó. Sin rédito en forma de gol en la primera parte, cierto, pero la grada disfrutó. La presencia de Germán a la espalda de los dos mediocentros molestó continuamente al rival. De Dios y Mato usaron su referencia para escalonarse correctamente alternando aperturas de juego a ambos lados, Iván Pérez y Kike Pina se multiplicaron en ayudas y desdoblamientos, y Germán convertía en oro todo lo que tocaba. En definitiva, el equipo fluía. Iván Aguilar y Santi Villa fueron los que más cerca estuvieron del gol en esta primera mitad. Tras una gran jugada de todo el equipo, la pelota corrió de izquierda a derecha. Allí, Kiu buscó a Germán en la frontal, y este, con un sutil toque, plantó a Aguilar delante de Alberto. Su primer control no fue bueno, demasiado largo quizá, pero su remate definitivo se estrelló en el poste cuando el Romano ya celebraba el gol. No llegó Germán al rechace. La de Villa fue también clara. En una de sus múltiples incursiones por banda, Kike Pina encontró el pase interior para un Villa que, quizá demasiado escorado, disparó para lucir al meta rival.

Cierto es que había respeto porque la segunda parte mostrara un bajón en el pistón físico del equipo. El Linense, aunque no la mostrara ayer, es un bloque de calidad que sabe muy bien como atacar al espacio. Respeto infundado, por lo visto. La salida tras el descanso fue tan buena para el Mérida como la de la primera parte, o mejor aún. Porque. En esta ocasión, sí que encontró el gol. Pudo ser aún más pronto en un centro desde la derecha que Olmo remató hacia su propia portería, pero lo hizo tras una cabalgada de Kike Pina, que recibió un buen balón en profundidad de Santi Villa. Tras driblar a dos rivales, acabó dejando la pelota cerca del punto de penalti, donde Germán Saenz utilizó dos toques para logar su objetivo: uno primero para acomodarse el cuero en su zurda, y el disparo con esta para alojarlo en la red. Pareció despertar el Linense tras el gol. Sus mediapuntas comenzaron a aparecer, y con Stoichkov volcado a su izquierda para generar superioridades allí rondaron el área de un Álex Lázaro que no pudo tener debut más plácido. Precisamente cuando el Linense más parecía querer buscar la meta rival, el Mérida finiquitó el partido con su segundo gol. Una cabalgada de Esparza por la derecha concluyó en un centro al que Sana Ndiaye no acudió con contundencia, dejando la pelota suelta en el pico del área pequeña. Y ese es territorio Iván Aguilar. El malagueño empalmó un disparo a la red que hacía estallar a una afición necesitada de alegrías.

Los últimos minutos del choque se vivieron en armonía, con un equipo reencontrando emociones perdidas hace tiempo y un estadio comulgando con sus ideas. Por encima de olas y cánticos, una sensación en el ambiente: el Mérida lo había dado todo en el césped. Sólo es el primero de los cuatro pasos que necesitaba el equipo, pero siempre hay que empezar por el primero. Ha vuelto Nafti. El Romano vuelve a activarse.