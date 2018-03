Nafti quiere revancha ante el Recreativo de Huelva Julio de Dios intenta zafarse de Traoré en el choque de la ida. :: OPTA Los emeritenses no se olvidan de su mal partido en el Nuevo Colombino de hace una vuelta y se proponen sellar este sábado la salvación virtual en el Romano M. G. MÉRIDA. Viernes, 30 marzo 2018, 21:18

Mehdi Nafti no se ha olvidado de lo que sucedió hace una vuelta en el Nuevo Colombino. Tanto públicamente como en conversaciones privadas, el técnico emeritense reconoce que aquel día no fue capaz de reconocer a su equipo. Por eso quiere revancha este sábado en el Romano ante un rival directo en la lucha por la salvación. «Escuché la rueda de prensa del entrenador del Recre tras empatar ante el Villanovense y me gustó mucho lo que dijo: que el Recre es un gran club, con una historia enorme, con un pasado en Primera, pero con jugadores de Segunda B. Y eso es el Mérida. Así que el sábado veremos en el Romano un partido de Segunda B», subrayo Mehdi Nafti, que en la rueda de prensa previa al choque le dio un buen repaso a la actualidad de su plantilla.

Sobre Golobart: «Cuando regresé era el jugador con menos ritmo de todos. Arrastra molestias en la espalda y todavía le falta. No tiene todavía la intensidad adecuada entrenando». Sobre Iván Aguilar: «Ya está centrado en su trabajo. Antes no lo estaba. Ahora ya es un jugador diferente». Sobre Felipe Ramos: "Es inteligente y sabe que no ha salido del 'once' por castigo sino porque había que cambiar la dinámica. El grupo no olvida todos los puntos que nos dio en la primera vuelta y Felipe suma». Sobre Álex Lázaro: «Seguirá bajo palos el sábado. La gente no le conocía, pero nosotros sí, y se ha ganado la titularidad por su compromiso, su actitud y sus ganas de seguir mejorando cada día en silencio». Sobre Kike Pina: «Está mejor de lo que pensamos, pero no llegará al partido". Y sobre Santi Villa: "A pesar de la baja por sanción de la última jornada, Santi regresa de una lesión. Tiene una edad y acumula muchos minutos este año. Por eso, a día de hoy, no lo veo en una posición retrasada».

Es decir, cómo sólo Kike Pina es baja para recibir mañana al Recreativo, Mehdi Nafti no introducirá muchos cambios respecto al equipo que ha sumado cuatro de los últimos seis puntos en juego desde su regreso. Por su parte, el técnico onubense César Negredo, que cuenta con las bajas de Santamaría por sanción y Natalio por lesión, introducirá cambios después del empate de la última semana ante el Villanovense y sus declaraciones en rueda de prensa: seguramente salgan del 'once' futbolistas como Toni Robaina, Iván Agudo o Julio y vuelvan a la titularidad otros como Diego Jiménez, Antonio Núñez, Ale Zambrano o Jonathan Vila.