Nafti: «Tú puedes estar preocupado y ser optimista» El entrenador del Mérida, Nafti, en un entrenamiento. :: hoy El Mérida intensifica los reclamos para crear el mejor ambiente de la temporada en la primera de sus cinco finales M. G. Sábado, 14 abril 2018, 09:24

mérida. Algunos empresarios colaboradores del club repartirán 3.000 bocadillos de jamón ibérico a las puertas del estadio a los primeros 3.000 espectadores. El club ha decidido, además, regalar tres entradas a cada uno de sus abonados. Y de cara al aficionado, Mehdi Nafti dice no saber contra quién juega su equipo después del partido de mañana. Esa es la importancia del duelo ante el Melilla y la necesidad del club de crear el mejor ambiente de la temporada en el Romano. «Si pudiera pedir algo a la gente les pediría que nos apoyasen. Ya habrá tiempo para sacar conclusiones a final de temporada, cuando acabe todo. Quedan cinco partidos y necesitamos a nuestra gente, porque los números así lo demuestran en casa. No es un capricho lo que pido. Estoy convencido de que juntos lo sacaremos», enfatiza el técnico del Mérida.

En la rueda de prensa previa de ayer, Mehdi Nafti se reafirmó en sus sensaciones del pasado domingo tras la derrota en El Ejido: «Aunque les moleste a algunos, sigo pensando que hicimos mejor partido en El Ejido que en Écija. Dentro del vestuario hay confianza. Imagínate si nosotros tuviéramos miedo, ¿qué iban a decir los que están fuera? Tú puedes estar preocupado y ser optimista. La preocupación no tiene por qué ser negativa. Mis jugadores están preocupados porque la Liga está apretada, porque nos cuesta hacer goles y generar ocasiones. pero hay confianza porque tenemos potencial para levantar esto». Como mínimo, el Mérida necesita sumar seis de los quince puntos que le quedan en juego para salvar la categoría. Como mínimo, al menos.

Para recibir mañana al equipo de Yacine y Mustafá (que no jugará por una cláusula impuesta por el Mérida a la hora del traspaso del extremo argelino, a no ser que el Melilla pase antes por caja), el técnico emeritense cuenta con la duda del lateral Will Ekpolo y la seria duda del capitán Javi Chino, que ya no jugó en El Ejido hace una semana por problemas estomacales. «Aunque hoy -por ayer- ha hecho carrera continua, no ha entrenado en toda la semana. Tiene problemas en los intestinos, le cuesta ir al baño y eso le ha generado una contractura en la espalda. El pasado domingo no podía ni moverse. Veo más complicado que llegue Javi (Chino) a Will (Ekpolo), que tiene inflamada la rodilla por un golpe». Los dieciocho restantes sí estarán a disposición de Mehdi Nafti para la primera de las cinco 'finales' que quedan.