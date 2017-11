Nafti: «Jugaremos con la opción A o... con la opción A» El técnico del Mérida viajará a Melilla, el campo más complicado del grupo IV, con once jugadores, dos porteros y sus «tres chavales» REDACCIÓN MÉRIDA. Sábado, 18 noviembre 2017, 09:21

«El domingo nos plantaremos en Melilla con once jugadores de campo y mis tres chavales», subrayó ayer Mehdi Nafti antes del último entrenamiento de su equipo esta mañana. Los tres chavales son el lateral derecho Selu y los dos juveniles de la cantera... más los dos porteros. Dieciséis en total. Juanlu Hens, Chema Mato y Álex Bernal están lesionados, Javi Gómez es más que probable baja y Julio de Dios y Hugo Díaz están sancionados. «El que haga el 'once' tendrá pocas opciones de equivocarse. Las bajas nos limitan bastante a la hora de buscar otras opciones. Esta semana tenemos la opción A o... la opción A», se resigna el técnico.

Felipe Ramos bajo palos; Iván Pérez, Paco Aguza, Diana y Kike Pina en defensa; Javi Chino, Javi Hervás y Santi Villa en la medular; y Esnáider como hombre más adelantado. La única duda es cuál de los tres extremos (Mustafá, Esparza y Kiu) ocuparán las dos bandas. «No veo que Javi (Gómez) llegue. Esta mañana -por ayer- intentó trabajar el balón parado junto al resto del grupo y se le ve dolorido. Mañana -por hoy- decidiremos, pero lo veo complicado», opina Nafti.

Tras el discurso de realidad del entrenador del Mérida, llegó el otro: el motivacional. «Tan malos que somos... y tan solo estamos a tres puntos de ellos», añadió englobando el ambiente de pesimismo por la fortaleza del Melilla en su casa, de las lesiones que machacan al vestuario y de la racha del equipo fuera. «Todo eso me da alas. Los chicos tienen amor propio. Todos nos ven perdiendo en Melilla, pero a mí, personalmente, no me disgusta ser el humilde, el pobrecito de esta peli».