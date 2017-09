Nafti: «Intento ayudar al club en el mercado extranjero»

No ha generado la plantilla de Nafti mucha novedad esta última semana: Esnáider sigue renqueante de su tobillo y seguramente no viaje hoy a Murcia. Volverá a repetir el juvenil César en la convocatoria. La única novedad se llama Issa Makalou, el central francés que llegó el pasado jueves a prueba. «Hay que verlo aún más», respondió de primeras el técnico del Mérida.

«Tengo la suerte de conocer otro mercado que no es el español a través de mi experiencia en Inglaterra, Francia y Grecia. Y aprovecho un poquito esos contactos y oportunidades, siempre consultando con el club. Intento ayudar al club como el club intenta echarme a mí una mano con aspectos que yo no manejo en el mercado español. Es un trabajo de equipo. Pero a ver si nos lo quedamos o no. El club está mirando más cosas en el mercado nacional», explicó ayer Nafti, que apenas desveló pistas sobre el posible futuro de Makalou.

El jugador solo ha realizado una sesión de entrenamiento, porque la de ayer estuvo enfocada a los aspectos tácticos del partido de mañana en la Nueva Condomina ante el Real Murcia. «Pero tiene condiciones, experiencia... aunque sería muy injusto decir si nos vale o no después de una hora y media de verlo. Habrá que mirarlo la próxima semana también».

Humo en Marbella

El técnico emeritense también respondió sobre la situación del dueño de su último club, el Marbella, que ha sido detenido esta semana por una supuesta trama de blanqueo de capitales vinculado a la mafia rusa: «La justicia está para hacer su trabajo. Me pongo en la piel de los jugadores y espero que les afecte lo menos posible. Porque claro que afecta tener a tu jefe en la cárcel. Por lo demás, tengo las mismas informaciones que vosotros. Pero hay un dicho en francés que dice que no hay fuego sin humo».