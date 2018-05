SEGUNDA B Nafti: «Si ganamos, nos salvamos seguro» Nafti, en su banda contemplando la alegría azulgrana en el último derbi en el Romano. :: j. m. romero El técnico emeritense, que no firma el playout, está convencido de que si su equipo da el primer paso de vencer mañana en Lucena, será de Segunda B a las 21.00 horas M. G. Sábado, 12 mayo 2018, 09:31

Las cuentas de la salvación del Mérida están bien memorizadas en el seno del vestuario, del propio club y de todo el núcleo duro la afición.

-¿Firma entonces jugar el playout, míster?

-No. Eso es de perdedores. Es grave, ¿eh? Ganando el domingo, a las 21.00 horas seguiremos en Segunda B. Ese ha sido el mensaje que le hemos transmitido a la plantilla a lo largo de la semana.

Y el mensaje del propio cuerpo técnico, muy optimista de cara a la final del equipo mañana en Lucena. Porque los últimos días han sido menos duros que los días que siguieron a la derrota ante el Villanovense.

-Pero haciendo el equipo sus deberes, ¿de quién se fía más en los otros campos?

-Los demás me dan igual. Me fío de mi equipo. Lo que pase en otros campos no nos interesa. Lo único que sé es que ganando, nos salvamos.

Eso sí, alguien del banquillo emeritense mantendrá a Nafti puntualmente informado de lo que sucede en los otros campos porque, dependiendo de las situaciones, los minutos final del choque ante el Córdoba B se afrontaran de una u otra manera.

De Mérida partirán cuatro autobuses, todos ellos gratuitos para el aficionado después de que el despacho de peritos y abogados Jurisper financiara el último. Solo se pagará la entrada de siete euros. Por eso habrá más aficionados emeritenses en las gradas del Municipal de Lucena que del Córdoba B. Entre eso y las movilizaciones con lemas y vídeos motivacionales durante la semana.

-¿Puede que su equipo sienta más la presión por salvarse que los jugadores del Córdoba B?

-Te voy a contestar como un exfutbolista: si no eres capaz de soportar la presión del domingo, es mejor que dejes el fútbol. Sabiendo la trascendencia del resultado del domingo y nuestra necesidad, estos partidos son los que te quedan en la carrera de futbolista. Ya sean recuerdos buenos o malos. Así es que si uno no está preparado para estas cosas, con la experiencia que tiene mi vestuario, que se levante el lunes y vaya a la federación a darse de baja.

El técnico del Mérida, que sólo cuenta con la baja del sancionado José Cruz para este partido, se llevará el domingo por la mañana a todo su plantel a Lucena, incluido el propio José Cruz y a los juveniles que han entrenado esta temporada con el equipo.

-¿Para este tipo de partidos suele tirar de los mejores jugadores o de los más comprometidos?

-Están todos comprometidos. Se trata de ganar el partido y para eso hay que poner el equipo más competitivo. Sabiendo que el rival también tiene necesidades y la superficie artificial del campo, que condiciona mucha.

Aún no tiene, según el propio técnico emeritense, el 'once' decidido para mañana, pero poco variará de los últimos que ha alineado. De 'once' y de mensajes.

-¿Qué les ha dicho esta semana?

-Sabemos lo que hay. Ha habido muchas palabras estas últimas semanas. Ya sólo faltan los hechos. Estamos preparados. La madurez y experiencia de mi plantilla se debe de notar desde el minuto uno al noventa.