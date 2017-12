Nafti: «Creo que el partido será de pocas ocasiones de gol» Mehdi Nafti. :: hoy Más de 500 aficionados emeritenses estarán el domingo apoyando al conjunto de Mehdi Nafti en Villanueva de la Serena REDACCIÓN MÉRIDA. Sábado, 2 diciembre 2017, 09:52

La única y mejor novedad de Mehdi Nafti, el técnico del Mérida, de cara al duelo de mañana (17.00 horas) ante el Villanovense es el posible regreso de Álex Bernal. Aunque el mediocampista sevillano aún no esté al cien por cien tras tres jornadas lesionado, el entrenador emeritense apuntó en la rueda de prensa de ayer que podría entrar ya en la convocatoria. Por tanto, las únicas bajas seguras, tanto tiempo después, son las de los centrocampistas Juanlu Hens y Chema Mato. «Tengo dos o tres variantes para sacar un equipo competitivo en Villanueva de la Serena», afirmó Nafti, a quien no le va a condicionar los jugadores apercibidos de sanción a la hora de confeccionar el 'once': «Tenemos con cuatro amarillas a Esparza, Paco Aguza y Kike Pina... pero el partido más importante es el del domingo. No pienso en el Extremadura aún».

Sobre el partido, el técnico del Mérida tiene claro cómo se imagina su segundo derbi de la temporada desde el banquillo romano: «Estoy seguro de que vamos a ver un partido muy disputado. Que tendrá muy pocas ocasiones de gol y que, por tanto, deberemos estar muy acertados en las ocasiones que tengamos. Espero que sea una fiesta y la afición que se desplace desde aquí disfrute del partido». El club emeritense rebasó a última hora de la tarde de ayer las 500 entradas vendidas a sus aficionados. Para los rezagados de última hora, hoy seguirá vendiendo las que le quedan en la cantina de los Campos de la Federación.

«Ya tengo la experiencia del partido ante el Badajoz en el Romano. No hace falta motivar a los chicos en exceso porque, en partidos así, la motivación llega sola. Además, en este tipo de choques también hay que saber controlar los nervios», cerró el técnico emeritense.