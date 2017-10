Nafti: «Conociendo a mis jugadores, lo de Lorca fue puntual» El entrenador del Mérida no descarta el 4-4-2 ni la titularidad de Diana y Javi Hervás pese al último resultado F. G. MÉRIDA. Sábado, 28 octubre 2017, 10:18

«Esta semana, a los chicos, les he puesto los primeros quince minutos del partido ante el Badajoz y, luego, los primeros quince minutos del partido ante el Lorca... y lo que se ve es obvio», reconoció ayer el técnico del Mérida, Mehdi Nafti, que volvió un viernes más a no rehusar cuestión alguna. Dijo que no descarta el 4-4-2 ni la titularidad de Diana y Javi Hervás pese al último resultado y que no le preocupa tener tres partidos en una semana.

«Al final me vais a sacar el 'once' entero», bromeó Nafti en el epílogo de la comparecencia de prensa. Reflexiones aparte del entrenador del Mérida, la única novedad es que Kike Pina, el único lateral izquierdo de la plantilla, no se ejercitó ayer por un golpe en la rodilla. «No es muscular, pero tiene molestias. A ver cómo entrena mañana -por hoy- y luego tomaremos una decisión con él», reconoce el técnico. Paco Aguza, por su parte, continúa con sus molestias en el pie. «Es un proceso largo pero esta semana ha entrenado bien».

La semana en el vestuario emeritense ha girado en torno a que lo del pasado domingo frente al Lorca haya sido un accidente y no el inicio de una tendencia. «Un partido se puede ganar o perder, pero lo peor de la última jornada fueron las formas. Concretamente, la forma en la que entramos al partido», analiza el técnico del Mérida.

«Conociendo a mis jugadores, yo diría que lo del otro día fue un momento malo y puntual».

Para visitar mañana a La Balona, a la espera del entrenamiento de esta mañana, Nafti puede contar con todo su plantel.