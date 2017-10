Nafti: «El club es consciente de que necesitamos fichar» Imagen de archivo de Nafti dirigiéndose al equipo. / Hoy El técnico del Mérida viajará mañana a Sevilla con lo que tiene más el juvenil César, y con Musta, Javi Gómez, Iván Pérez y Esparza 'tocados' F. G. MÉRIDA. Sábado, 14 octubre 2017, 10:09

Mehdi Nafti viajará el domingo a Sevilla con lo que tiene, más el juvenil César García. Es decir, con sus dos porteros y sus quince jugadores de campo, aunque Mustafá, Javi Gómez, Iván Pérez y Esparza arrastren todavía algún que otro problema físico. «Javi y Musta están mejor, Esparza e Iván nos han dado un susto esta semana... así que habrá que ir con cuidado en el último entrenamiento. Pero en líneas generales están bien», confiesa el técnico del Mérida, consciente de que le faltan jugadores.

-¿Le ha metido prisas al club para fichar lo antes posible?

-¿Meter mucha prisa? Aunque yo metiera mucha prisa, ¿cambiaría algo? No hace falta meter prisas. El club es consciente, cuando va a ver un entrenamiento, como el de ayer, en el que tengo que adaptarme a jugar un siete contra siete porque no tengo más... No hace falta meter prisa o concienciar a la gente. Se ve, es obvio.

-¿Pero cree que llegará alguien antes de que se abra el mercado de invierno?

-¿Qué quieres que te diga? ¿Que necesitamos a gente? Sí. ¿Si van a venir? No lo sé.

El club medita: fichar ahora un profesional en paro supone fichar a un jugador fuera de forma. Y cuando la cogiera, ya estarían Juanlu Hens y Chema Mato recuperados. Así que Nafti reconoció ayer que ya ha trabajado cómo cubrir la ausencia de Chema Mato en ese mediocentro. «Si es una variante acertada nos lo dirá el resultado del domingo. Pero nos podemos manejar entre dos o tres alternativas teniendo en cuenta que el domingo tendremos enfrente a un rival distinto». No se cierra el técnico del Mérida, incluso, a un cambio de sistema, a tenor de que ahora cuenta con más delanteros que mediocampistas. «Es verdad que el 4-3-3 es el sistema que más seguridad me da, pero no estoy cerrado al cambio. Todos los sistemas me valen siempre y cuando ganes».

Tras ser uno de los más señalados después de la eliminación en Fuenlabrada, hoy Nafti es el mayor señalado a la hora de explicar el notable momento del equipo: cinco jornadas sin perder, a dos puntos del líder, máximo goleador del grupo... «El fútbol me ha dado de comer durante 17 años y sé cómo funciona: si ganas eres bueno y si pierdes eres malo. Si no eres consciente de eso es mejor que te dediques a otra cosa. Pero los que mandan son mis jugadores: si ellos no están por la labor, yo no pinto nada. Y cuando la cosa no sale bien, yo soy el máximo responsable, pero aquí y en la luna. Claro que estoy contento cuando la gente grita mi nombre en el Romano, porque soy un ser humano y me toca, pero lo disfruto en casa porque hay que ser cautos, por si acaso, porque sé hacia dónde van a ir los palos cuando encadenemos tres derrotas seguidas».

Mañana domingo, en Sevilla, y sin aficionados emeritenses desplazados por las obras de la Ciudad Deportiva del Betis, su Mérida buscará el primer triunfo a domicilio de la temporada.