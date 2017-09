SEGUNDA B Nafti avisa a los pesimistas El técnico del Mérida, Nafti, en pretemporada ante el Sevilla Atlético. :: hoy «Algunos piensan que somos como el Madrid, y hay que ser cautos con eso. Tenemos hambre, pero también los pies en el suelo», aclara el técnico del Mérida FERNANDO GALLEGO Sábado, 9 septiembre 2017, 09:23

mérida. Nafti sabe lo que habló y dialogó la afición del Mérida tras la eliminación del miércoles en Fuenlabrada. Y por eso, cuando se le preguntó por el papel de la grada del Romano mañana, encajó ahí su particular aviso: «Uno de los motivos por los que firmé en Mérida fue el Romano, porque es raro tener en Segunda B un ambiente así. El público aprieta, pero no condiciona al futbolista», insertó a modo de preámbulo el técnico del Mérida. Para luego... «pero no podemos equivocarnos: no somos el Real Madrid».

Y lo argumentó así: «Noto que hay gente optimista y pesimista. Es normal y lógico. Pero no hay que confundirse. La decepción de perder en Fuenlabrada es enorme, pero hay que ser realistas. Y aquí algunos, creo, por lo que percibo, piensan que el Mérida es el Real Madrid. Hay que ser muy cautos con eso. Tenemos plantilla con hambre e ilusión, pero con los pies en el suelo. Y algunos viven en otro mundo. Ganar en Fuenlabrada hubiera sido una gran sorpresa, pero basándonos en los presupuestos, perder era lo lógico. Hay que tener cuidado con eso, porque no creo que estemos entre los diez presupuestos más altos del grupo. Este no es el Mérida de Primera. La gente tiene que mentalizarse, porque eso le serviría para ver la botella medio llena en lugar de medio vacía los domingos».

El alegato de Nafti no estuvo exento de apetito y sed, porque luego argumentó: «Es lógico tener mentalidad ganadora tras lo que hizo el equipo el año pasado. Pero las temporadas son distintas. (Es más, hizo también un arranque complicado y miren donde acabó). Pero tener cuidado a la hora de reflexionar sobre las ambiciones de la plantilla no significa que vayamos a renunciar a nada. Solo digo que cuidado a la hora de sacar conclusiones demasiado temprano. Podemos ver la botella medio llena: hemos mejorado en los últimos partidos, nadie habla de Juanlu Hens, la plantilla es corta, hay ocho equipos que aún no han ganado todavía... Sin renunciar a nada, hay que tener cuidado a la hora de montarse películas».

Para recibir mañana (11.00 horas) al filial de Las Palmas, el técnico cuenta con las bajas, por lesión, de Juanlu Hens y Kiu y, por sanción, de Chema Mato, expulsado concluido el partido en Fuenlabrada por decirle al árbitro: «¡Todo esto lo has montado tú!». «Él sabe perfectamente lo que ha hecho. No hace falta darle un martillazo más porque sabe que se ha perjudicado a él y al equipo», subraya Nafti, que tendrá que tirar de juveniles para la convocatoria. Porque, además, Esnáider arrastra molestias en un tobillo y es duda.