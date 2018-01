SEGUNDA B Mustafá y Ekpolo, fuera de la lista Mustafá (derecha), en un entrenamiento con Nafti a principio de temporada. :: hoy El Mérida firmó ayer al lateral nigeriano sub-23 Godswill Ekpolo, procedente del fútbol inglés y formado en las categorías inferiores del FC Barcelona F. G. Sábado, 27 enero 2018, 10:22

Mustafá y Selu, por decisión técnica, y Paco Aguza, por lesión, serán los únicos que no viajen esta mañana a Las Palmas. Tampoco ha entrado en la lista la quinta incorporación del Mérida en este mercado invernal, el lateral derecho Elohor Godswill Ekpolo (Benin City, Nigeria, 1995), que ya entrenó ayer por primera vez con sus nuevos compañeros. Desveló Loren que la dirección deportiva del club lo viene siguiendo desde el pasado mes de noviembre y que va a aportar «lo mismo que Iván Pérez, aunque defensivamente es más agresivo. Es un lateral, que también puede actuar de central, potente y de largo recorrido. Guardando las distancias, tipo Dani Alves». De hecho, se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona (donde llegó a jugar con su filial), aunque procede del Fleetwood Town de la tercera categoría del fútbol inglés.

Ocupará una de las dos fichas sub-23 que aún le quedaban libres al Mérida. Porque la ficha seniors de Diana la utilizará el club en la incorporación de otro central: «A Paco (Aguza) le queda al menos un mes para reaparecer y necesitamos reforzar urgentemente esa demarcación. El club está trabajando en ello porque es lo que urge. ¿Golobart? No soy el indicado para decir nombres, sino los puestos que necesitamos. Golobart es un central de categoría y si no es él, será otro. Hasta que no esté firmado no sé cómo se llama», explicó Loren, que se lleva tan solo a dieciséis jugadores a Las Palmas porque la Federación sólo paga 21 pasajes y hay que incluir en la expedición al cuerpo técnico.

Aficionados

No estará solo el conjunto emeritense el domingo por la mañana en el anexo del estadio de Gran Canaria, de césped artificial. Alrededor de un centenar de aficionados viajará este fin de semana a las islas para apoyar al equipo de Loren en esta situación tan delicada: siete partidos sin ganar y a tres puntos del playout de descenso. «La afición me ha dado esta semana un cariño especial. No sabéis lo mal que lo estoy pasando, porque aún no le he dado a la afición ni el 1% de lo que les podíamos dar. Me duele que mi gente esté como está, sufriendo como está sufriendo. Yo espero darles el domingo una alegría», confía el técnico emeritense. El primer grupo de aficionados desplazados salió de la capital autonómica anoche a las 00.30 horas, cogió el vuelo a las 6.40 horas y ha llegado a Canarias a la 8.40 horas. Su intención es ir a recibir al equipo a su llegada esta tarde al hotel de concentración.

Respecto a sus tres partidos como entrenador del Mérida le preguntaron qué errores le gustaría corregir para sumar de tres en tres. y Loren se quedó tan solo con cambiar de resultados: «Eso es lo único que cambiaría, el resultado de los partidos. Porque si no, la gran mayoría de las preguntas que me estáis haciendo hoy no me las haríais. No hay preocupación porque tengo a los futbolistas aislados. Ellos están animados, saben lo que se están jugando y la responsabilidad que tienen. Cuando ganemos el domingo se van a ver las cosas de otra manera. Vamos muy ilusionados y pensando que vamos a ganar».