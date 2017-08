SEGUNDA B Mustafá, Bernal y el flanco izquierdo Álex Bernal. Estos son los dos nombres propios y la urgencia que protagonizan la resaca de la derrota del Mérida en su debut liguero F. G. MÉRIDA. Martes, 22 agosto 2017, 08:25

La resaca de la derrota del Mérida en la primera jornada liguera cuenta con dos nombres propios y una urgencia: Mustafá, Álex Bernal y el flanco izquierdo. El primero, uno de los más destacados de la pretemporada, se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica. El segundo, uno de los más utilizados en los amistosos del verano, tuvo que esperar su momento desde el banquillo. Y lo tercero, fue el carril por el que más sufrió el Mérida durante los 90 minutos.

De Mustafá, al que se le echó de menos por su presencia ofensiva, Nafti ya explicó los motivos en la rueda de prensa previa al choque: «Se queda fuera por decisión técnica. Está todo hablado y claro entre nosotros». A lo que se refería el entrenador emeritense con ese «todo hablado» fue a la reprimenda que le lanzó al extremo en el último amistoso, cuando lo mandó a los vestuarios justo cuando iba a salir al terreno de juego a diez minutos del final. El jugador, molesto por su suplencia y por ingresar al césped tan tarde, no apretó en el tramo final del calentamiento, y ese gesto no le gustó nada a Nafti, quien se lo reprochó y lo mandó a la caseta. A raíz de ese incidente, el jugador ha recibido una propuesta de otro equipo. Aunque tanto para el entrenador como para el club, su presencia es fundamental.

De Bernal, el segundo de Nafti explicó así su suplencia en sala de prensa: «Buscábamos algo más de empaque por dentro. Álex (Bernal) y Julio (De Dios) son muy parecidos. Julio tiene más trabajo defensivo y contundencia por dentro y eso es lo que buscábamos, porque ellos tenían por esa zona del campo a Indiano, Moreno y Añón». Con su salida, en la segunda mitad, el equipo tuvo más clarividencia y templanza.

Y de los problemas por el flanco izquierdo, el cuerpo técnico tiene claro que la derrota llegó por errores puntuales y no por el trabajo colectivo. «Su primer gol es muy bueno, pero tenemos que protegernos ahí atrás y todo estaba trabajado para no conceder ese tipo de acciones», opinan. El único lateral izquierdo puro es Kike Pina, titular el sábado, y al club le falta una ficha sub 23 por cubrir. Como ya subrayó el director deportivo la semana pasada, no están buscando lateral izquierdo sénior pero están atentos por si surgiera alguna oportunidad en el mercado.