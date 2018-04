El Murcia rompe la magia del CD Badajoz en el Nuevo Vivero El CD Badajoz no puedo con el Murcia en el Nuevo Viviero / CASIMIRO MORENO El equipo pacense se ahoga ante su escasa producción ofensiva y la mayor pegada pimentonera JAVI PÉREZ Badajoz Domingo, 22 abril 2018, 20:22

El Badajoz se complica y mucho la vida. El equipo pacense se queda sin su comodín del público y sucumbe ante un Murcia lanzado hacia la caza del campeonato. Empezaban mal las cosas para el Badajoz antes incluso de salir de vestuarios por las victorias de Jumilla y Las Palmas Atlético, pero peor se le pusieron con el gol de Elady a los 4 minutos. Tocaba empujar más que nunca al Nuevo Vivero. El mazazo llegaba justo después del primer aviso blanquinegro en un potente disparo de Manu Torres desde lejos que salió rozando la escuadra. Los de Marrero no encontraban la manera de penetrar las líneas enemigas a pesar de los intentos de Guzmán y Ruano desde los flancos. Pero el Murcia también conocía que el Marbella había empatado y no podía dejar escapar más al ahora líder en solitario Cartagena. En uno de los acercamientos del cuadro pimentonero Santi Jara puso un centro sobre Chrisantus que esperaba de palomero delante del portero y Elady la remachaba por debajo de las piernas de Pawel en boca de gol. El Nuevo Vivero no se lo podía creer. El tanto sacudió al Badajoz que empezó a pisar el área contraria aunque sin encontrar posición de disparo. Charlie se había convertido en la sombrea de Álex Rubio. Siempre pegado como una lapa. La fuerte presión provocaba que el Murcia rifara la pelota para sacarla desde atrás. Álex Rubio y Juanma García incordiaban sin dar respiro a la defensa. Pero el Murcia cuando conseguía salir lo hacía poniendo en aprietos a la zaga pacense.

Los blanquinegros apretaron los dientes para contener las acometidas visitantes y comenzó a tener más presencia arriba. Así llegaría la jugada del empate en un penalti por manos de Molo dentro del área. Ruano cogió la pelota y con esa misma seguridad colocaba el empate en el marcador.

2 CD Badajoz Pawel; Chechu, Manu Torres, Jesús Muñoz, Álex Herrera; Ruano, Javi Rey, Rafa García (Javi Pérez, min. 74), Guzmán; Juanma García (Eloy Jiménez, min. 83) y Álex Rubio. 3 Murcia Biel Ribas; Juanra (Fran Carnicer, min. 69), Charlie, Molo (Carlos Martínez, min. 61), Fornies; Santi Jara, Mateos, Armando, Juanma; Elady (Pedro, min. 77) y Chrisantus. Goles: 0-1: Elady, min. 4. 1-1: Ruano de penalti, min. 11. 1-2: Elady de penalti, min. 74. 1-3: Carlos Martínez, min. 83. 2-3: Eloy Jiménez, min. 94. Árbitro: Sáez Vital (andaluz). Amonestó en el Badajoz a Manu Torres (44), Jesús Muñoz (72) y Álex Herrera (88) y por el Murcia a Mateos (88). Incidencias: Unos 6.000 espectadores en el Nuevo Vivero. El club pacense rindió homenaje a toda la cantera del deporte de la ciudad con su presencia sobre el césped antes del comienzo del partido y dieron colorido a la zona de Preferencia. Un niño de cada club salió de la mano de los jugadores. El exblanquinegro de los años 70 Quico Borrego fue homenajeado por sus antiguos compañeros en una comida y el club le hizo entrega de una camiseta con su número '5'. En el palco los nuevos dueños del Murcia y en Tribuna presenciaron el encuentro los administradores de Premium Matías Navarro y Silvia Suárez.

El Badajoz seguía presionando muy arriba, obligando al Murcia a cometer errores. Pero seguía sin generar disparos. En una anticipación de Álex Herrera llegaría la mejor ocasión pacense. El canterano soltaba en carrera sobre Álex Rubio, que aceleró sobre el carril izquierdo para deshacerse de su marcador y dejarla atrás para la llegada de Guzmán por el centro con opción de tiro que fue desviado a córner por la defensa. De ese saque de esquina el Badajoz dispondría de otra doble ocasión en un centro de Ruano que no llegó Javi Rey por poco en el segundo palo. De nuevo, el mediocentro de Combados cabecearía ligeramente desviado ese segundo córner.

El Nuevo Vivero empezaba a creer y vibrar con su equipo. Atrás seguía complicándose un poco la vida. Ambos equipos eran conscientes de lo que mucho que se jugaban y ese miedo se percibía. Mucho respeto y muchas precauciones para no recibir un duro castigo por un fallo. Le costaba salir con fluidez al Badajoz No estaba tan suelto como otras veces y arriba animaba a la grada con los arreones de Guzmán. Pero no era suficiente para deshilvanar la madeja defensiva visitante. Al filo del descanso Chrisantus sorprendía con un disparo lejano para cerrar el primer acto.

El segundo arrancó con el Nuevo Vivero como jugador número doce de los blanquinegros. En el césped el Badajoz sentía ese calor. El equipo de Marrero lo intentaba pero no tenía esa chispa que le caracteriza en su campo. Tampoco encontraba la forma de prender la mecha para dinamitar el encuentro. Ruano casi lo consigue con un intento de gol olímpico que sacó Charlie en el segundo palo.

Salmerón movió ficha y sacó a Carlos Martínez y Fran Carnicer en busca de mayor mordiente. El Murcia tiraba de oficio y experiencia a la espera de su oportunidad. Y le llegó en un penalti cometido por Jesús Muñoz en un derribo dentro del área. Elady no falló en una ejecución impecable y ponía por delante de nuevo a los pimentoneros. Los de Salmerón habían abusado de los parones y dejar que el reloj corriera. Demasiadas pausas. Pero tenían el partido donde querían. Sin muchos alardes lograba asaltar el fortín del Nuevo Vivero. El Badajoz no encontraba su ritmo de juego. Desesperado trató de contrarrestar el golpe a las bravas como un disparo de Ruano desde lejos.

El Badajoz estaba contra las cuerdas y el Murcia lo remató en una contra que resolvió Fran Carnicer solo ante Pawel Florek. Marrero buscó una reacción a la heroica dando entrada a Javi Pérez y Eloy Jiménez. Ruano trataba de estirar la cuerda por la derecha y en uno de sus centros la puso sobre Guzmán que remataba bajo sin complicaciones para Ribas.

Con los blanquinegros volcados arriba en busca de un imposible ya con el marcador parado en el minuto 90, Álex Rubio agarró una pelota con la que enfiló hacia la portería y se la regaló a Eloy Jiménez para recortar distancias. No hubo tiempo para más. Al Badajoz le quedan tres finales de infarto.