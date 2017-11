SEGUNDA B Murcia no intimida al Badajoz Marrero saluda a Monteagudo el domingo ante el Cartagena. :: pakopí Los blanquinegros se miden hoy a otro coloso en La Nueva Condomina tras el empate ante el Cartagena y con el Extremadura en el horizonte MARCO A. RODRÍGUEZ Sábado, 25 noviembre 2017, 10:04

Segundo episodio para el CD Badajoz en este tramo del calendario que le conmina a enfrentarse a un puñado de favoritos. Ya lo hizo el pasado domingo ante el Cartagena en el Nuevo Vivero con el saldo de un empate a cero que le supo a poco pese a la entidad del adversario. Los blanquinegros maniataron al que resultaría líder pero no aprovecharon el hecho de jugar con superioridad numérica cerca de una hora. Antes de medirse al Extremadura en la siguiente cita, hoy sábado (19.00 horas) visita la Nueva Condomina, donde aguarda un Real Murcia que está entre los grandes de esta pareja Segunda B de la 2017/18. Los murcianos acuden tras adjudicarse los tres puntos del Francisco de la Hera. Casi nada. Pero este Badajoz mira a los ojos a cualquier equipo con independencia del presupuesto de cada club.

Más información Willy y Jairo, dudas en el Extremadura para el derbi ante el Villanovense

Un Badajoz que no se achanta en ningún campo, por importante que sea, y apela en estos escenarios a su orgullo e historia. Juan Marrero lo deja evidente en cada comparencia de prensa y en la de este jueves no se olvidó. «Podemos competir contra cualquiera. Sobre todo no tener ningún temor de ir a ningún campo. Somos el Badajoz, no podemos ir a ningún sitio a conformarnos con el empate. Estaría traicionando el espíritu y la historia de este club. Nos enfrentamos a gigantes económicos, pero en cuestión de orgullo, raza, honor y afición hay muy poquitos que nos ganen», defendía el preparador valenciano.

La historia y el orgullo suman, pero es el presente el que dicta sentencia y tener la enfermería más vacía siempre ayuda, aunque los pacenses no están teniendo mucha suerte en ese aspecto de la mano de unas condiciones y campos de entrenamiento poco acordes a la división de bronce. Salazar y Álvaro Torralbo quedaron fuera de la lista por decisión técnica y son baja por lesión Rafa García (fractura del segundo metatarsiano), Morante (lesión muscular en el cuádriceps), Buben (con una tendinopatía del psoas y Rober Jara (también cuádriceps), además de la ausencia de larga duración de Diakité. De entre todos, destaca la baja del central cordobés Fran Morante, que se pierde el encuentro ante su exequipo.

El CD Badajoz partía ayer viernes por la mañana con destino a Murcia ya que el partido se adelanta al sábado para que el equipo pimentonero goce de una jornada de descanso extra para preparar el duelo copero nada menos que ante el FC Barcelona. Tendrá que remontar un 0-3 en la vuelta del Camp Nou el miércoles. Los murcianos han despertado tras un mal inicio de liga que propició el despido de Manolo Sanlúcar y la contratación de Salmerón, con quince puntos ganados de los últimos 21 en juego ya un punto del playoff. Del 'Black Friday' al sábado de peligro.