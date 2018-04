«Estamos muertos físicamente» Domingo, 1 abril 2018, 10:25

Mehdi Nafti reconoció que había sido «un feo partido, de pocas ocasiones de gol, por no decir ninguna. El Recre ha hecho el partido que quiso, nosotros propusimos más, pero con escaso acierto a la hora de conducir el choque. El césped no está para proponer, cuesta un mundo controlar un balón, y nos falta claridad. Además, estamos muertos físicamente, y yo sé el porqué. Que cada uno interprete lo que quiera». Sobre el once «decidimos seguir con Esparza porque pensé que necesitábamos más músculo, pero la entrada de Villa nos ha dado un plus de calidad». Al final, el Recre pudo llevarse la victoria «si se llevan los tres puntos con esa jugada. hubiera sido cruel, para dejar el trabajo».

El madrileño César Negredo comentó «es complicado venir aquí y sacar el partido. Estamos cerca de lo que quiero, pero en el partido no ha ocurrido mucho. El empate es justo, pero no es lo que queríamos. Ellos están creciendo en intensidad, con el cambio de entrenador van a más». Sobre las molestias de Traore dijo que «le ocurre habitualmente, pero él nos dice que está bien, y los médicos también han dado el visto bueno».