SEGUNDA B Montoya frena el primer vuelo del Badajoz Montoya se eleva para despejar el fantástico lanzamiento de una falta de Ruano. :: pakopí El equipo blanquinegro dejó buenas sensaciones en su reencuentro con la Segunda B, pero el meta del Linense desbarató los merecidos tres puntos MARCO A. RODRÍGUEZ BADAJOZ. Martes, 22 agosto 2017, 08:20

Un apellido, ilustre en Almendralejo, se interpuso en que la felicidad del reencuentro del CD Badajoz con la Segunda B fuera plena. Montoya, el meta del Linense, se convirtió en un gato salvador que permitió a la Balona arañar un punto del Nuevo Vivero en el arranque del campeonato liguero en bronce. Sus espectaculares estiradas, como la mostrada en la imagen que acompaña esta contracrónica, desbarataron una victoria blanquinegra a todas luces merecida. Lo paró todo. O casi todo. Las múltiples acometidas de la 'pantera' Joaqui Flores por todos los flancos o los lejanos disparos de Ruano, el héroe del ascenso a comienzos del verano. Especialmente un lanzamiento de falta del menudo extremo que rememoró aquel momento mágico de Calahorra.

Lo paró casi todo, no todo. El riojano Javier Montoya Monente tuvo que recoger la pelota de la red porque un tiro de Sergio Martín no lo vio a tiempo. Esta vez se quedó sin reflejos. Un tanto con el que al menos el Badajoz sumaba en su estreno aunque en la mente de todos anida el anhelo de los dos puntos perdidos. «Empezamos bien, pero con el gol en contra el equipo se vino abajo. Luego, al vernos con un jugador más, fuimos demostrando la superioridad y ellos se fueron desgastando. Nos vinimos arriba y conseguimos el gol, aunque fue una lástima que no pudiéramos conseguir los tres puntos», resume el autor del primer gol en liga del cuadro pacense. «Me cayó el rechace y tuve la suerte de poder esmacharla bien. Por suerte entró y sirvió para al menos sumar un punto en este partido», recuerda Sergio Martín sobre ese instante.

Después del encuentro, en la remozada sala de prensa, el centrocampista indicó que se marchaba con «un mal sabor de boca porque en líneas generales hemos hecho un gran partido, tuvimos muchísimas ocasiones y entramos muy bien por las bandas; la lástima es que el portero rival ha estado a un nivel extraordinario. Pero éste es el ritmo a seguir. En otros partidos seguro que tendremos menos ocasiones y haremos más goles. Salimos a por el partido y en ningún momento hemos bajado la cabeza», concluye el granadino.

EL PROTAGONISTASergio Martín Jugador del Badajoz «En otros partidos seguro que tendremos menos ocasiones y haremos más goles»«Hemos hecho un gran partido, la lástima es que el portero rival ha estado a un nivel extraordinario»

Buenas sensaciones

De no ser por la inspiración del guardameta visitante, el Nuevo Vivero hubiera celebrado un retorno redondo a Segunda B. Los comienzos nunca son sencillos y el Badajoz ofreció una buena imagen ante alrededor de 3.500 fieles, unos 350 más sobre el número de abonados con que cuenta a día de hoy la entidad. Es cierto que con un jugador más desde el minuto 28 el panorama se despeja, tan cierto como que los de Marrero también se imponían sobre el césped cuando reinaba la igualdad numérica pese al 0-1. Queda trabajo por hacer y una máquina humilde por engrasar, pero las sensaciones iniciales invitan al optimismo.

Con un entreno en Valverde de Leganés ayer, la plantilla ya prepara la próxima cita, que se adelanta al sábado (San Pablo, 20.00 horas) en el feudo de un Écija que brilló en la jornada inaugural con una victoria en el campo del Real Murcia. A por el segundo asalto.