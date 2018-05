Las miradas apuntan al Villanovense Pajuelo, Javi Sánchez y Espín celebran un gol de Javi Barrio. :: e. d. Los serones, cuartos en la clasificación, pero empatados con Melilla y Extremadura, reciben al Córdoba B para intentar mantener ese puesto ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 5 mayo 2018, 09:36

villanueva de la serena. El diccionario recoge el verbo ningunear como la acción de menospreciar a una persona, no hacerle caso o no tomarla en consideración. Y así, ninguneados, dice Iván Ania que se han sentido durante esta temporada. Sin embargo, si alguien no había hecho caso al Villanovense, hoy serán muchos los ojos que miren a su estadio en su enfrentamiento ante el Córdoba B (21.00 horas).

No faltarán las miradas de Extremadura y Melilla, que anhelan el pinchazo de los serones, tampoco las del resto de rivales, pues los cordobeses también se juegan mucho. Y, sobre todo, no faltará la afición que, no sólo con la vista, sino con los cinco sentidos, se prevé que acuda en masa al municipal villanovense en el último partido de liga.

«Ojalá sea el último partido de la liga, pero no de la temporada», dice el técnico asturiano, «espero que el campo esté lleno y sea para nosotros un aliciente para conseguir lo que queremos la afición, el club, los jugadores y el pueblo, que es la victoria que nos permita llegar a Marbella con una opción de poder ser cuartos».

Después de tres victorias consecutivas, ante UCAM, Extremadura y Mérida, los serones llegan en su mejor momento de la temporada, al menos en lo que a clasificación se refiere. Los triunfos en los dos derbis disputados fuera de casa han generado confianza, pero aún está todo por decidir en los dos partidos que restan. «Son los que van a decidir en qué posición vamos a quedar, tenemos que hacer los seis puntos si queremos tener opciones, pero hay que hacer tres y tres, si queremos ganar el partido del Marbella antes que el del Córdoba nos vamos a equivocar», advierte Ania.

El entrenador serón reconoce que se encuentran en una posición que parecía imposible que se pudiera dar hace sólo unas semanas. Sin embargo, los nueves puntos logrados en los últimos partidos, les ha llevado a soñar con objetivos que no estaban previstos esta temporada. Para Ania la clave es que «ni en los momentos malos nos volvimos locos, ni en los buenos sacamos pecho. Pasamos por momentos duros y pese a ello decía que al equipo lo veía vivo. Al final supimos reponernos y el equipo fue creciendo, ahora estamos en una situación privilegiada y no la queremos dejar escapar».

La preparación del partido de esta noche ha seguido la rutina de la temporada, aunque el cuerpo técnico se ha centrado más en recuperar, tras la exigencia de los dos últimos partidos, «tanto mental, por lo que suponen los derbis, como física, por desgaste para sacarlos adelante».

Sobre el rival, el filial del Córdoba, destaca su juventud y su inicio de juego: «Es un equipo al que le gusta mucho correr hacia la portería contraria, inicia combinativo pero luego tiene una muy buena transición, no hay que dejarles correr y tenemos armas para hacerles daño en su faceta defensiva. Para controlar las transiciones tendremos que tener buen equilibrio y atacar ordenados para defender ordenados».

Ania espera un partido duro, debido a que los dos equipos se juegan mucho, pues el Córdoba B terminaría en una situación muy complicada de no ganar hoy. De hecho, Mérida y Badajoz saldrían beneficiados de esa derrota.

En el capítulo de bajas, el Villanovense pierde a Jacobo, por sanción, y Álvaro González, lesionado desde la pasada semana. Mientras que el filial cordobés no podrá contar con algunos jugadores que tienen hoy compromiso con el primer equipo en Huesca.