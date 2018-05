SEGUNDA B Entre el miedo y el sufrimiento Javi Gómez (Mérida) y Espín (Villanovense), en el derbi. :: j. m. romero Entre esos dos estados se moverá el Mérida y su gente en las dos últimas jornadas, obligados a sumar cuatro de los seis puntos en juego M. G. MÉRIDA. Martes, 1 mayo 2018, 10:19

La zozobra se ha transformado en miedo a falta de dos jornadas. Porque a pesar de la aciaga temporada que está protagonizando el Mérida, ningún aficionado rumiaba que el equipo llegaría a la penúltima jornada de Liga en puesto de playout de descenso. A falta de recibir al Extremadura (que se juega la temporada el próximo domingo en el Romano con técnico nuevo) y viajar a Córdoba (que podría o estar descendido o jugándose la vida), los de Nafti sobreviven dos puntos por encima del descenso directo y a uno de la salvación. «Lo siento, pero estoy un poco nublado ahora mismo. Es como si me hubieran dado un puñetazo en un ring y aún no hubiera reaccionado», se expresó el técnico emeritense después de que su equipo fuera el gran perjudicado de la última jornada de Liga.

Ocho equipos en seis puntos para dos puestos de descenso directo y uno de promoción. Las cuentas virtuales pasan por sacar cuatro puntos de seis en esas dos últimas jornadas de Liga. De ahí que el club y su entorno (la Federación de Peñas, los aficionados más involucrados en redes sociales.), a pesar del desconsuelo y el susto vigente, hayan activado la maquinaria para engalanar el Romano dentro de cinco días con un mejor ambiente que el del pasado domingo. A lo largo de las próximas horas y días se irán anunciando más promociones, eventos e ideas para enganchar a la ciudad de cara a la final del domingo.

Y mientras, la plantilla disfrutará hoy de día libre antes de empezar mañana a preparar el último partido de la temporada en el Romano, ya sin Pepe Bermúdez en el organigrama técnico. El segundo de Nafti abandonó ayer el staff por «motivo de fuerza mayor», según el comunicado del Mérida. «Cualquier palabra que nos digan ahora nos va a ayudar poco porque estamos hundidos», se sincera el técnico emeritense. «Pero hay dos opciones: o lloramos y lanzamos una moneda al aire para depender de la suerte (que esta temporada no estamos teniendo) o hablamos y empezamos a preparar el próximo choque. No hay más opciones. Ni mirar la clasificación, te diría».

Necesita el técnico del Mérida, primero, limpiar las cabezas de sus jugadores. «La plantilla está destrozada. La suerte no nos está acompañando esta temporada. Sé que hablar de suerte en fútbol es hablar de algo que no se puede controlar, pero no me quiero poner aún en la piel de perdedor. No quiero hablar de circunstancias arbitrales porque sería hablar como un perdedor y todavía nos quedan dos finales y tengo un vestuario de ganadores».

Segundo, recuperar efectivos: José Cruz y Chema Mato no jugaron ante el Villanovense por sendas lesiones y la intención es poder recuperarlos para el duelo ante el Extremadura.

Y tercero, volver a levantar el ánimo de la afición. Durante el derbi ante el Villanovense, Nafti se dirigió a la grada para pedirle más apoyo en un momento del partido. «Puede que me enfadara en ese momento», se explica el técnico del Mérida. «Pero enfado no es la palabra, porque la afición nos ha dado mucho cuando no teníamos piernas. Es que tenía ganas de decirles a todos en los minutos finales que necesitábamos más apoyo de ellos, porque notaba que el público estaba un poco más frío. Pero, al igual que nosotros, el público sufre de lo lindo en las gradas».