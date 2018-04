«Tiene mérito creer en la posibilidad de remontar» Lunes, 2 abril 2018, 08:21

«Ha sido un partido intenso, de dos equipos que han buscado la victoria desde el primer momento. Ha habido una parte para cada equipo. Ellos entran mejor al partido y los primeros acercamientos lo materializan en gol». Eran las primeras palabras del técnico azulgrana respecto al partido.

Pese al resultado, Martín Vázquez quiso «valorar que mi equipo ha buscado la victoria desde el primer momento. Es complicado que un equipo crea en sus posibilidades más allá de las adversidades. Tiene mérito creer en la posibilidad de remontar y de empatar tras ir 3-0 en contra. Hemos estado a un paso. No estamos satisfechos por perder ante un rival directo pero me voy orgulloso de mis jugadores porque lo han dado todo en este partido. Llevo siete partidos aquí y cada vez me siento más orgulloso de haber venido».

Argumentó la sustitución de Candela por una cuestión meramente táctica basándose en la disposición del Cartagena sobre el terreno de juego y se lamentó posteriormente de la falta de fortuna de su equipo: «El adversario maneja muy bien los tiempos del partido, ellos crean superioridad en el medio del campo y acumula mucha gente por dentro. No éramos capaces de tener balón con tres hombres abiertos. En el descanso hemos pensado mantener a Jairo en esa posición en sustitución de Candela, que no ha estado desacertado. Hemos tenido ocasiones con el 2-0, pero no ha llegado ese gol».

Rafael Martín Vázquez Técnico del Extremadura UD

Se refirió a la penalización de los fallos como una de las claves del choque de ayer. «Los errores se pagan y, en este sentido, no tenemos esa pizca de suerte en las ocasiones que generamos, a veces por acierto de los porteros rivales, para materializar nuestras opciones. Hoy han llegado cuatro veces, y han marcado tres. Nosotros hemos tenido seis y hemos anotado dos».

En cuanto al futuro próximo y la recta final de campeonato, no quiso entrar a valorar las pocas posibilidades que tiene el Extremadura en ser el líder de la categoría: «Vamos partido a partido. Quedan muchos enfrentamientos. En esta categoría reina la igualdad. Hoy era un partido fundamental pero no han podido ser. Quedan seis y tenemos que trabajar mucho para llegar lo más alto posible».