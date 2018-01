SEGUNDA B El Mérida se reinventa en enero Álex Bernal durante un partido con el Mérida. :: HOY Ayer abandonaron el equipo Álex Bernal y Mustafá, llegó el pivote defensivo Isaac Nana y hoy anunciarán a Golobart y a otros dos futbolistas más F. G. MÉRIDA. Miércoles, 31 enero 2018, 08:35

Este mes de enero parece un agosto cualquiera en el Mérida. Aparte del entrenador, se han marchado del Romano hasta siete jugadores desde que se abriese el mercado de invierno (diez si contamos los que se marcharon mucho antes: Josema, Rafa Navarro y Toni Sánchez). Y hasta ayer, aparte del nuevo técnico, habían llegado seis caras nuevas. Y faltan tres más por llegar antes de que se cierre el plazo de fichajes esta noche: una de ellas será la del central Golobart, otra la de un mediocampista que pueda jugar por banda y la última un lateral izquierdo. Y la situación del equipo en la tabla clasificatoria es tan delicada que apenas tiene tiempo para periodos de adaptación de nadie.

Ayer se despidieron Álex Bernal y Mustafá y llegó Isaac Nana (Accra, Ghana, 1994), pivote defensivo que se encontraba sin equipo. Su último club fue el Fuenlabrada, del que se desligó este último verano. El nuevo pupilo de Loren llegó a España en 2011 para jugar en Segunda B con el Alcalá madrileño; año y medio después fue traspasado al filial del Rayo Vallecano; y tras medio año, volvió a ser traspasado, esta vez al filial del Atlético de Madrid. En verano del 2014 firmó por cuatro años por el Recreativo de Huelva y, temporada y media después, se marchó al Cádiz que logró el ascenso a Segunda A. Hace justo dos años fue contratado por el Fuenlabrada, donde militó hasta la pasada campaña. El ghanés acumula seis partidos en Segunda A con el Recreativo y 104 partidos en Segunda B.

Nana ocupará la ficha de Álex Bernal, uno de los jugadores de mayor calidad del plantel y, por ende, uno de más queridos por la grada del Romano. El futbolista, ante su suplencia en los dos últimos partidos, le ha pedido salir insistentemente al club, a pesar del año y medio de contrato que le quedaba. Ha firmado por el Marbella, que anunciará su llegada en las próximas horas. El mediapunta sevillano, titular indiscutible hasta los últimos dos encuentros, se marcha con 19 partidos a sus espaldas (16 de ellos como titular) y dos goles (ante Las Palmas Atlético y Cartagena).

Bernal se despidió del aficionado con un mensaje en sus redes sociales: «Ya hemos llegado a un acuerdo. A un difícil acuerdo. Muchos lo entenderán y otros no. Pido perdón a quien se sienta ofendido, pero salgo con la cabeza en alto sabiendo que he dejado todo cada vez que me puse la camiseta del Mérida. (.) Estoy seguro de que los compañeros que están ahora sacarán al equipo adelante por su forma de ser, por los pedazos de capitanes que hay y porque se tiene calidad para ello. (.) Gracias Mérida por este club y por esta afición que es sin duda quien lo mantiene. Esa afición que no siempre se le escucha y que sabe de más».

Pocos minutos después de anunciar la rescisión de contrato de Álex Bernal, el Mérida anunció la baja de Mustafá, que también pidió salir ante su situación en los dos últimos partidos. El extremo argelino recaló ayer en el Melilla, tras una primera vuelta de luces y sombras en el Mérida: ha jugado 20 partidos (12 de ellos como titular) y celebrado dos goles (uno de ellos espectacular, en Jumilla).

A falta de un día para que se cierre el mercado de invierno, con dos fichas séniors libres y una más de sub 23, la dirección deportiva sigue intentando cerrar la llegada de un central (que será Golobart, que ha aceptado la oferta) y, desde ayer, otros dos jugadores más: un lateral izquierdo y un mediocampista que pueda jugar también en banda. Mientras el plantel empezará a preparar hoy el trascendental duelo del domingo ante el Jumilla en el Romano, la afición echa cuentas: han de olvidarse de Hugo Díaz, Esnáider, Juanlu Hens, Javi Hervás, Diana, Álex Bernal y Mustafá y empezar a memorizarse a Iván Aguilar, Germán, José Cruz, Checa, Will Ekpolo, Nana y. continuará.