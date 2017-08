El Mérida también recurre los puntos de Marbella Se basa en que el rival solo presentó ocho de las diez fichas de profesional exigidas, aunque no tiene muchas esperanzas en que la reclamación prospere F. G. Sábado, 26 agosto 2017, 09:09

MÉRIDA. El Mérida presentó a principios de esta semana una reclamación ante el Juez Único de Competición por alineación indebida del Marbella en el primer partido de Liga del pasado sábado. Se basa el conjunto emeritense en que los andaluces sólo presentaron ocho fichas profesionales, cuando lo exigido en el artículo 121 del reglamento de la RFEF son diez.

No obstante, las esperanzas en que prospere la reclamación son escasas porque sabe el Mérida que en la circular de la RFEF fechada a 1 de agosto de 2017 se especificaba que las diez fichas profesionales contarían «desde que finalizase el primer plazo de inscripciones de fichajes», (es decir, a partir del 1 de septiembre) y no desde el comienzo de la temporada, como alega el Mérida y como sucedía cuando la Liga arrancaba en septiembre.

El Mérida perdió el choque 2-0 y, en caso de que prosperase su reclamación, sería el vencedor del partido por 0-3. El Marbella dispone desde la presentación de la reclamación de cinco días para presentar alegaciones y luego el Juez Único dispondrá de otros cinco días para dictar sentencia.

No obstante, el cuerpo técnico emeritense y su plantilla andan centrados en la visita mañana del San Fernando, choque para el que Mehdi Nafti no podrá contar con Juanlu Hens, con molestias en su rodilla desde los primeros compases del choque en Marbella hace una semana. Sin el interior cordobés ni Rafa Navarro, el entrenador romano tendrá que dejar tan solo a un jugador sin convocar.

«Sí es verdad que nos quedamos algo corto con la marcha de Rafa Navarro... así que si pudiéramos reforzar la plantilla, mejor. Pero lo que hay es esto. El San Fernando va a viajar con tan solo 16 futbolistas, así que no puedo quejarme», respondió ayer Nafti a la pregunta sobre posibles incorporaciones en los seis días que quedan de mercado de fichajes. El club, de momento, se mantiene en su mensaje de los últimos días: si encuentran una oportunidad que se adapte a las necesidades del equipo, ficharán; si no, el vestuario se quedará tal como está.

Por Juanlu Hens en el 'once' entrará probablemente Álex Bernal, que no jugó un solo minuto en el estreno liguero del equipo. «Tampoco jugó Selu y no me preguntáis por él», señalaba ayer Nafti. «Si hago las alineaciones en función de lo que quiere la afición, mal voy entonces. Álex Bernal es un jugador muy importante para nosotros, pero como los 19 futbolistas restantes. No tomo decisiones en función de los queridos por la afición, sino buscando lo mejor para el equipo. Me equivocaré, acertaré... pero si Álex no jugó el otro día fue por una decisión técnica».