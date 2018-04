Mérida y Recre justifican su posición Kiu trata de recuperar el aire tras el esfuerzo. :: j. m. romero Espesísimo empate a cero en un duelo en el que el Mérida, más allá de un encomiable esfuerzo, mostró poco JAVI LAIRADO MÉRIDA. Domingo, 1 abril 2018, 10:25

Tanto Mérida como Recreativo no contaban, cuando arrancó el curso allá por el mes de agosto, encontrarse en esta tarde de finales de maro tan cerca del precipicio como lejos de la zona noble de la tabla. Eran, en principio, proyectos creados para otras peleas. Pero, una vez llegados a este punto de la carrera en una situación tan apremiante como la dada, no queda otra que arremangarse y luchar. Y, sobre todo, minimizar errores. Parecía que el partido sería para eso, pero.

0 MÉRIDA 0 RECREATIVO Mérida Lázaro; Cruz, Aguza, Javi Chino, Iván Pérez; De Dios, Mato (Checa, min. 82); Esparza (Santi Villa, min. 55), Kiu, Germán; y Aguilar (Javi Gómez, min. 74). Recreativo Marc Martínez; Malón, Diego, Sergio, Casado; Traoré, De Vicente, Zambrano (Vila, min. 65); Núñez (Víctor, min. 68), Lazo y Boris Garros (Mario Marín, min. 89). Árbitro Cambronero González (Colegio Castellano- Manchego). Mostró amarillas a Iván Aguilar, Kiu y Chema Mato por parte del Mérida y a Casado, Diego Jiménez y Vila por el Recreativo. Además, De Vicente vio dos amarillas, por lo que fue expulsado en el 86. Incidencias Estadio Romano, alrededor de 3.000 espectadores.

Los primeros cinco minutos nos trajeron todo lo contrario. Un grotesco error de Marc Martínez en el primer minuto provocó la mejor ocasión, y casi única, de la primera parte. Fue una cesión de Traore desde treinta metros, Martínez trató de controlar el cuero, y este pasó por debajo de su pie, consiguiendo alcanzarlo justo cuando este se colaba ya. El libre indirecto ocasionado fue lanzado fuera por parte de Aguilar. Prácticamente, en la siguiente jugada, un error en el despeje de la defensa romana provocó un córner que trajo la inquietud a la grada local. Y hasta ahí. Realmente, no hubo más acercamientos peligrosos a ninguna de las dos porterías en la primera mitad. Es como, si al cometer dos errores tan gordos, ambos equipos se dieran cuenta de la premisa que comentábamos en el primer párrafo, y ahí quisieran concluir con todo. Mucho balón en el centro del campo. Cortes, golpes, faltas, caídas. Pero la pelota no rodaba con comodidad, nadie era capaz de darle calidad a la circulación. De encontrar el pase correcto. De lanzar el desmarque ideal. De provocar un balón parado en zona peligrosa. La primera mitad fue una agonía exagerada. No hubo rastro de vida. Todo fue temor.

No cambió nada tras el descanso. Fue la entrada de Santi Villa a los diez minutos lo que clarificó la posesión local y le dio intención y agresividad al último tercio de campo. Asociándose con Germán, participando con De Dios, esperando el desdoblamiento de Cruz. Esos primeros cinco minutos con el de Linares en el campo trajeron, con un remate de Aguza que salió muy cerca del poste derecho, la única ocasión local en todo el choque. Tenía que ser a balón parado, dadas las carencias mostradas por el Mérida en la circulación y combinación de balón. A los pocos minutos, respondió el Recre con una jugada similar. Centro muy colgado desde banda derecha, y cuando parecía que Sergio González remataría plácidamente a gol, Cruz aparecía para despejar a saque de esquina.

Y entonces, vuelta a empezar. Vuelta a saberse tan caminando por el alambre que cualquier empujón puede tirarte. Y entre eso y el enorme esfuerzo físico (tremendo por parte de ambos contendientes), todos empezaron a no mirar mal el empate que se iban a repartir. Y volvieron los choques. Y las faltas. Y los parones, si es que alguna vez se habían ido. La expulsión de Rafa de Vicente parecía espolear las escasas fuerzas locales en pos de un gol que siempre pareció esquivo, lejano. De hecho, cuando el Mérida se debatía en el debate interno sobre si intentar una última oleada de ataques, cuando el reloj rozaba el minuto noventa, el Recre se encontró con la mejor ocasión del choque. Fue un contraataque largo. Kiu perdió una pelota en campo rival y no fue capaz de parar la salida con falta. Iván Pérez no llegó a la falta táctica, y con eso, Lazo, futbolista vertical y técnico, se encontró delante del inmaculado Álex Lázaro. Parecía el futbolista idóneo para encontrarse en esa situación, pero le temblaron las piernas. En vez de jugársela ante el portero, buscó a su compañero Víctor Barroso, que se obnubiló con la pelota en los pies, no fue capaz de controlar correctamente la pelota y perdió toda la ventaja acumulada en la jugada.

El aficionado romano pudo respirar hondo tras la jugada. Fue tan clara que cualquiera de ellos pudo soltar un suspiro de alivio. El resto del descuento pasó en un abrir y cerrar los ojos, sin nada que alborotar el ya de por sí alborotado estado de nervios de ambos equipos. El empate final, por lo visto en el césped, podría ser justo y válido para ambos, pero, atendiendo a la clasificación, es escaso. Ninguno de los dos equipos sale de esa zona peligrosa que abarca media liga, y que parece que sólo muy al final de la competición se aclarará. Para el Mérida, en concreto, y viendo su bagaje habitual a domicilio, es un claro paso atrás en esa mejora experimentada desde la vuelta de Medhi Nafti al banquillo. No encaja goles, cierto, pero le cuesta un mundo provocar ocasiones, y como bien recordó el técnico franco tunecino en las postrimerías del encuentro, esto va de eso, de marcar.