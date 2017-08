El Mérida quiere probarse ante el Sevilla Atlético Mérida-Betis en el Romano. :: j. m. romero Por primera vez esta pretemporada, los de Nafti se medirán esta tarde en el Romano a un equipo de superior categoría FERNANDO GALLEGO Miércoles, 2 agosto 2017, 08:29

Badajoz. El Mérida recibirá esta tarde en el Romano (20.45 horas) uno de sus amistosos más suculentos de este verano. Los de Mehdi Nafti ofrecerán a la grada sus evoluciones midiéndose al Sevilla Atlético, un filial de Segunda A. Por estilo y por características, un rival que ayudará bastante a las conclusiones del técnico emeritense, que seguirá moldeando su grupo.

Salvo Jokin Esparza, que sufrió una contractura nada más empezar el amistoso del pasado sábado ante el Betis Deportivo, Nafti podrá contar con todos sus efectivos. Ya hace cuatro días, Alejandro Vico presenció el test desde el palco: «Tengo 24 jugadores y tengo que seleccionar 20 o 21. Ahora vienen huesos duros y tengo que empezar a formar mi grupo y mi 'once' de cara a la primera jornada. Tenemos mucha gente en la posición de Alejandro Vico y tomaremos una decisión en los próximos días», reveló el técnico emeritense, que tendría, en este caso, dos fichas sub-23 para fichar.

Los objetivos están claros: mantener la actitud, el esfuerzo y la capacidad de sufrimiento... pero evitar los desajustes y las pérdidas de balón en zona defensiva y que los futbolistas se suelten más en ataque. «En la segunda parte ante el Betis se vieron mejores cosas que en la primera», valora Nafti, al que le molesta no ganar... aunque sea en amistosos. «El equipo corrió, pero a veces corrió mal. Tenemos que corregir la presión coordinada. Y no tener miedo a fallar. Hay que intentar cosas, como en los minutos finales del partido ante el Betis».

Tampoco importará mucho quiénes jueguen de inicio, aunque lo del sábado pudiera ser la primera pista seria del entrenador emeritense. «Os podría parecer un 'once' tipo lo del sábado, pero la gente que entró en el segundo tiempo lo hizo mejor. Yo ya se lo he dicho a los jugadores, que el equipo lo harán ellos sobre el césped. Pero en el último amistoso me llevé varias sorpresas para bien».

La hoja de ruta

Tras el descanso, la presión alta del equipo y unas bandas más incisivas acercaron al Mérida al área rival, que es lo que buscará esta noche muchas más veces con la visita del filial hispalense. El cuadro de Luis García Tevenet suma con ésta cuatro semanas preparando su debut liguero en El Sadar del 19 de agosto. Y llega al Romano tras dos victorias (1-0 ante el All Stars de Kenia y 0-1 ante el Recre) y una derrota (2-1 frente al Almería) en pretemporada.

Como en el primer amistoso en la capital emeritense, los abonados totales del Mérida entrarán gratis al partido y el resto de abonados tendrá que pagar un suplemento de tres euros.