SEGUNDA B El Mérida quiere emular a Nafti Mehdi Nafti alienta a sus hombres en el último amistoso en el Romano. :: BRíGIDO Sin Mustafá, fuera por decisión técnica, los emeritenses abren la Liga con el objetivo de firmar el arranque de su técnico el curso pasado F. G. Sábado, 19 agosto 2017, 09:49

Hace justo un año, el Mérida cavó la primera zanja de su horroroso inicio liguero. Hace justo un año, Mehdi Nafti colocaba la primera piedra de su récord de victorias consecutivas en Marbella. Y hoy, este Mérida y este Nafti han enlazado sus caminos para repetir lo del entrenador... empezando por el que fue su último hogar.

«Pero ni me planteo empezar como lo hice el año pasado», avisa el técnico ahora emeritense. «El entrenador que te diga que empieza una Liga sin dudas, es un mentiroso. Y más firmando tantos jugadores como hemos firmado Marbella y nosotros este verano. Las mismas dudas que tenía el año pasado en Marbella las tengo hoy en día con el Mérida».

¿Pero no les conoce usted bien a ellos y ellos bien a usted?. «Decir que yo conozco al Marbella por haber estado allí y ellos a mi es una mentira. Ambos clubes han confeccionado dos plantillas totalmente nuevas». ¿Pero no será especial? «Tengo cuatro o cinco jugadores del año pasado, más algunos amigos, a los que tendré oportunidad de darles un abrazo. Pero en Marbella solo he estado ocho meses de mi vida, así que no me supone nada especial. No», confiesa, sacudiéndose cualquier atisbo de romanticismo, Mehdi Nafti.

La expedición emeritense llegó anoche sin Rafa Navarro, Selu y Mustafá, fuera los tres de la convocatoria por decisión técnica. «Está todo hablado y claro con Mustafá. Se queda fuera por decisión técnica. Ya está». O sea que todo apunta al 'once' que jugó hace una semana ante el Córdoba el último amistoso. «Sí, voy a cambiar poquito al respecto».

Por su parte, el técnico del Marbella, Fernando Estévez, ha convocado a todos los jugadores, incluidos los dos últimos en llegar: Miguelito y Yael Ballesteros, ya con fichas. «Llegamos con un nivel alto».