SEGUNDA B El Mérida, sin opciones ante Las Palmas Un momento del partido. / Opta El Mérida sigue metido en el abismo a pesar de que realizó un buen encuentro, pero no estuvo afortunado de cara al gol JONATHAN HERRERA (OPTA) Domingo, 28 enero 2018, 19:20

El Mérida no pudo conseguir su séptima victoria en su visita a Gran Canaria ya que el filial de la UD Las Palmas sigue en su proyección ascendente desde que se hizo cargo el nuevo técnico Juan Manuel Rodríguez con quien no conoce la derrota. El Mérida por su parte sigue metido en el abismo a pesar de que realizó un buen encuentro pero no estuvo afortunado de cara al gol. Artiles abrió pronto el marcador para el filial canario con su gol en el minuto 11. En la segunda mitad el cuadro local no tardó en hacer el segundo, obra de Yeremi en el minuto 52 con el que certificó su victoria.

Comenzó el partido con ambos equipos intentando dominar el centro del campo y la primera ocasión clara fue para los locales que pusieron el 1-0 en el marcador tras una falta sobre Artiles que desde una banda cruzó el balón, pasó ante los defensores y los delanteros y se alojó en el fondo de las mallas. A raíz de encajar el gol los emeritenses se fueron en busca de igualar el partido y en el minuto 16 Santi Villa sacó una falta y el cabezazo de Checa se fue al larguero aunque estaba en posición de fuera de juego. Dos minutos más tarde fue Jokin Esparza quien volvió a disponer de otra oportunidad pero su disparo lo rechazó con apuros el meta local Josep.

El equipo canario intentaba salir al contraataque pero la defensa visitante se mostraba muy segura y volvía a disfrutar de otra ocasión. En el minuto 32 un disparo de Chema Mato que paró con bastantes apuros el portero Josep.

2 UD LAS PALMAS Josep, Fortes, Álex Suárez, Arencibia, Yeremi, Fabio, Pablo, Artiles (Álex González m.91), Agoney (Gopar m.79), Aythami, Benito. 0 MÉRIDA Felipe Ramos, Iván Pérez, José Cruz, Javi Chino, Kike Pina (Álex Bernal m.56), Chema Mato, Checa, Santi Villa, Germán, Javi Gómez (Kiu m.68), Jokin Esparza (Iván Aguilar m.56). áRBITRO López Jiménez (colegio catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Aythami, Álex Suárez, Guanche (en el banquillo) y Fortes, y a los visitantes José Cruz, Kike Pina, Iván Pérez, Iván Aguilar y Javi Chino. iNCIDENCIAS Anexos Gran Canaria. 300 espectadores. gOLES 1-0, m.11: Artiles. 2-0, m.52: Yeremi.

Al filo del descanso fueron los locales los que pudieron subir el 2-0 en una doble ocasión. Primero un disparo de Fortes que la mandó fuera y la otra de Agoney que tras recibir el balón de Aythami remató flojo y detuvo el meta visitante Ramos. Con el resultado de 1-0 se llegaba al intermedio.

En la segunda mitad los locales tuvieron la suerte de aumentar su ventaja en el marcador muy pronto, poniendo el 2-0 en un rápido contragolpe en el que el meta visitante Felipe Ramos falló en su recogida y Yeremi solo tuvo que empujarla al fondo de las mallas. Corría el minuto 52 y Las Palmas Atlético dejaba el encuentro sentenciado.

El técnicos visitante Lorenzo Morón intentó darle más profundidad a su equipo y buscar soluciones y realizó dos cambios juntos. Esto le sirvió para dominar el centro del campo pero una y otra vez se estrellaba con la defensa local. A pesar de estar bien dirigido en la parcela centra por Checa y Chema Mato, al equipo visitante le falta intensidad en la delantera y no conseguía generar peligro ante la meta contraria.

En los minutos de descuento el conjunto emeritense pudo acortar distancias en el marcador pero el disparo de Kiu lo rechazó el meta Josep cuando el balón ya se colaba por la escuadra de su portería. El Mérida tendrá que seguir luchando para tratar de salir del abismo en una temporada que se le ha puesto cuesta arriba.