El Mérida necesita resetearse durante las vacaciones
Mehdi Nafti.
F. G.
MÉRIDA. Martes, 19 diciembre 2017, 08:57

El Mérida se marcha de vacaciones atosigado por las dudas, tanto en el terreno de juego como en el palco. El equipo, muy frío en los últimos compromisos, está obligado a virar el rumbo sobre el césped; y la dirección deportiva, a ayudarlo con permutas. Mehdi Nafti abandonó el domingo la sala de prensa del Romano con un «nos vemos contra el Marbella. si Dios quiere». Y antes, había deslizado que el equipo necesita reforzarse y que hay jugadores que no están comprometidos.

Sobre su continuidad, el técnico emeritense dijo que él no es «tonto». «Por supuesto sabía que este último partido era muy importante. La presión me la pongo yo mismo. No hace falta que nadie me diga nada, soy consciente. Aprendo rápido sobre la marcha».

Sobre los refuerzos que vendrán, indicó que se sentará y hablará con el presidente y el director deportivo. «No sé lo que se va a hacer, ni sé lo que se puede hacer, pero se deberían hacer cosas. Depende de dónde queramos estar».

Sobre la implicación de algunos miembros de la plantilla, también fue claro: «En el partido he visto cosas a nivel individual que no me han parecido normales y lo hablaré con quien tenga que hablarlo. A mí nadie me va a engañar. Yo veo cosas porque conozco vestuarios y a nivel psicológico nadie me va a explicar cómo funciona un futbolista mentalmente. Quien quiera volver el día 27 a luchar, bienvenido; el que no quiera, que se quede en casa. Quiero trabajar con la gente que va de la mano».

Y para el resto del grupo.: «El 99% de mi plantilla ha dado la cara en los momentos complicados. Es muy fácil estar unidos cuando vas ganando 4-0 a Las Palmas Atlético. Los chicos y yo nos podemos ir de vacaciones mirándonos a un espejo tranquilamente, sin ninguna duda». La vuelta de vacaciones será el miércoles 27 de diciembre.