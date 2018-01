El Mérida necesita delanteros

MÉRIDA. «Hoy era la primera sesión del año y al llegar me he enterado de que Juan Esnáider se quiere ir y no ha venido al entrenamiento. Así que, sin Juan y sin Hugo Díaz, sí es verdad que tendremos que buscar como mínimo delanteros», confesó ayer Loren a Canal Extremadura Televisión tras la primera sesión del año para su equipo. Se queda el Mérida por tanto con tan solo un delantero, Javi Gómez, para comenzar la segunda vuelta ante las salidas de sus otros dos puntas en esta última semana. El club, que cuenta actualmente con cuatro fichas libres (dos séniors y dos Sub-23), tiene la intención de reforzarse en este mercado de invierno con un central, un mediocampista y dos delanteros. Actualmente, el nuevo técnico emeritense cuenta con dieciocho efectivos.

Juan Esnáider (Madrid, 1992) ha decidido marcharse del Mérida después de registrar unos números muy discretos en esta primera vuelta de campeonato, tras su llegada el pasado verano procedente del Lusanne de la Primera suiza: sólo ha sumado minutos en once partidos, incluida la Copa del Rey (solo ha sido dos veces titular y nunca ha completado un encuentro completo) y no ha anotado ni un gol en sus poco más de 300 minutos sobre el terreno de juego.