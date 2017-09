El Mérida necesita arrancar ya Chema Mato podrá jugar. :: j. m. r. Con Chema Mato, busca ante el filial de Las Palmas una victoria que compense «las buenas sensaciones de los dos últimos partidos» FERNANDO GALLEGO MÉRIDA. Domingo, 10 septiembre 2017, 09:54

Es demasiado prematuro para ni tan siquiera pensar en la palabra final. Pero... ¿y punto de inflexión? «No, no. Tampoco. Hay que ser cautos con esas cosas: somos el Mérida, ¿eh? No obstante, la autoexigencia nos la marcamos nosotros, que queremos ganar todos los partidos», avisa Mehdi Nafti. Pero uno ve cómo ha arrancado el equipo y lo que le viene por delante (Jumilla, Cartagena, Murcia y Badajoz) y sí sería conveniente ganar esta mañana a Las Palmas Atlético, que le ha ganado al Villanovense, le ha empatado al Melilla y solo ha cedido ante el líder UCAM Murcia (y en el descuento).

«Son un equipo peligroso porque no tienen miedo a perder», analiza el técnico emeritense. «Han metido goles en todos los partidos (también los ha encajado) porque son atrevidos, alegres, de fútbol vistoso, con futbolistas técnicamente de nivel alto, con un punta muy interesante como Érik Expósito...». Nafti no podrá contar con los lesionados Juanlu Hens y Kiu, pero sí finalmente con Chema Mato, al que le han caído dos partidos de sanción y deberá cumplirlos finalmente en Copa del Rey. O sea que posiblemente Javi Chino continúe ejerciendo en el eje de la zaga y Santi Villa de lateral, porque lo que se podría repetir el mismo 'once' de Granada y Fuenlabrada.

La única duda descansa en la delantera. Javi Gómez suma 170 minutos en una semana, Esnáider es duda por problemas en el tobillo (aunque ha entrado en la convocatoria) y Hugo Díaz arrastra molestias del año pasado y aún no ha sido titular en partido oficial este curso. «Tenemos muchas variantes pero poca gente. Otra posibilidad sería cambiar de sistema y jugar con dos puntas, pero tal y como están los tres delanteros... Más o menos sabemos lo que vamos a hacer y estamos convencidos de que los chicos lo asimilarán bien», sugiere Nafti.

Un Nafti que se sentará, de manera oficial, por primera vez en el banquillo del Romano esta temporada, tras cumplir su sanción hace una semana. «Ya tenía ganas, porque lo que me gusta es transmitir. Tengo todo más cerca. En Fuenlabrada ya lo noté. No es lo mismo mandar mensajes a mi cuerpo técnico que mandar mensajes directamente».