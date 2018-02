Mérida y Murcia se miran al espejo Golobart y Felipe Ramos defienden una ocasión en el último partido en Cartagonova. :: la verdad Uno pelea por salvarse y el otro por mantener su actual cuarta plaza, pero ambos comparten tanto patrón de juego como estado de ánimo F. G. MÉRIDA. Domingo, 18 febrero 2018, 09:47

Una vez cerrado el mercado de invierno, el vestuario emeritense ha ahuyentado todos sus fantasmas. Con el equipo por fin centrado e implicado, los de Loren han sumado cuatro de los últimos seis puntos en juego. Compromiso, cabezas limpias y. un plan definido. Poco estético, pero muy definido.

«El año del ascenso, con Sergio Kresic, creo que nos hicieron 13 o 14 goles», se explica el técnico del Mérida. «Si tú mantienes la puerta a cero y los de arriba tienen la mente fresca, todo va a ser mucho más fácil. Esto es Segunda B, ¡que nadie se engañe! No tenemos que generar quince ocasiones para meter dos goles: si tenemos una ocasión y la metemos, pues perfecto».

Enfrente, el Real Murcia de José María Salmerón gusta de una idea parecidísima a la de este nuevo Mérida de Loren. o sea que vayan conjeturando el partido que puede salir esta tarde en el Romano. Pero como la imprevisibilidad es una de las características principales de este deporte, puede que el partido salga hasta entretenido. No obstante, como el Mérida necesita sumar por encima de todo y la afición antepone sumar a cualquier otra cosa, la victoria cubrirá todo lo demás. En caso de ganar.

«Lo importante es ganar. Si después, dentro de un mes, nadie se va a acordar de cómo le ganamos al Jumilla o al Murcia», subraya Loren. «Vamos a intentar jugar lejos de nuestra portería y apretarles en su campo cuando tengamos que hacerlo. Y cuando no podamos, replegarnos. Los chicos ya han cogido la forma con la que quiero jugar. Lo importante es que crean en lo que hemos trabajado durante la semana».

Si el Mérida llega al choque con un estado de ánimo totalmente renovado tras, sobre todo, su último empate en feudo del líder, el Murcia es uno de los equipos que debe ir a más en este último tercio de campeonato. Los de Salmerón también se han renovado (y bien) en el mercado de invierno y tras su triunfo ante el Villanovense en la última jornada se han vuelto a subir a los puestos de promoción de ascenso. De hecho, sólo han perdido un partido en las últimas once jornadas.

«Pero el Mérida tiene un perfil de jugadores que dominan todos los tiempos del partido, con mucha experiencia y muy potentes, que realmente saben trabajar estos choques. así que hay que ir con la máxima intensidad y concentración al duelo», no se fía el técnico pimentonero. «No, no va a ser sencillo ganarles». El mediocampista recién fichado Pallardó y el lateral derecho Juanra han sido los dos descartes de Salmerón de sus veinte futbolistas utilizables.

Por su parte, Loren ha convocado a todos los futbolistas disponibles. Es decir, salvo el lesionado Paco Aguza, todos los demás. Tendrá que hacer por tanto un descarte en las horas previas al choque. Las dudas continúan siendo Golobart e Iván Aguilar, siendo el segundo el que más complicado lo tiene para llegar. De ahí que el once no difiera mucho del que consiguió sumar en Cartagonova hace una semana, con tal vez la entrada de Iván Pérez por Will Ekpolo en el lateral derecho.

5.000 espectadores

Y como llega el segundo equipo menos goleado del grupo y el segundo mejor visitante (no pierde desde el 11 de noviembre en Cartagena), el club quiere/necesita un buen ambiente en las gradas del Romano. De ahí que aspire a llegar a los 5.000 espectadores, para lo que ha repartido 3.000 invitaciones por todos los colegios de la ciudad y ha vendido ya casi 350 entradas a cinco euros (entrada única). «Jugaremos con nuestras armas e intentaremos sorprenderles. Si podemos conseguir los tres puntos, mejor. Si no, siempre es importante sumar», finiquita Loren.