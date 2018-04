El Mérida logra el botín mínimo en La Condomina Germán adelantó al Mérida en La Condomina / HOY Los romanos sacan un punto ante el Ucam Murcia en un partido muy competido en el que estuvieron cerca de lograr la victoria JAVI LAIRADO Sábado, 21 abril 2018, 21:13

La temporada a domicilio del Mérida se había convertido en un continuo 'déjà vu'. Cada semana, coche, carretera, llegada al estadio, el equipo salía enchufado, le golpeaban pronto y le costaba un mundo reaccionar. Así fue en la Línea. Y en Huelva. Y en El Ejido o Granada. Murcia era la penúltima parada para demostrar que había mimbres suficientes como para salvar la categoría. Pues mejoró el equipo… y se trajo un empate.

1 Ucam Murcia Jiménez; Grima Colinas, 73´), Góngora, Kitoko, Dani Pérez; Vivancos, Bustos; Colinas (Isi Ros, 65´), Arroyo (Abel Gómez, 53´), Marc Fernández; Manu Omwu. 1 Mérida Álex Lázaro; Cruz (Iván Pérez, 26´), Aguza, Golobart, Pina; De Dios, Mato (Checa, 61´); Kiu, Germán, Villa; Javi Gómez (Iván Aguilar, 52´). Goles: 0-1 Germán (Min. 68), 1-1 Oliva (Min, 82) Árbitro: Domínguez Cervantes (Colegio Andaluz). Mostró cartulinas amarillas a Kitoko y Dani Pérez por parte de la Ucam Murcia y Javi Gómez, por parte del Mérida. Estadio La Condomina, 1835 espectadores.

Nafti apostó de entrada por el once que, en la última media hora del choque, logró la remontada ante el Melilla, con Gómez muy fuerte en la presión y Golobart mandando desde atrás. Salieron al césped enchufados ambos equipos, pero fue el Mérida el primero que se acercó a portería rival, en una llegada de Pina a trompicones por su carril, sin fuerzas ya cuando se plantó ante Jiménez. Respondió bien Ucam, con un balón a la espalda de la defensa romana que no pudo controlar Marc Fernández. Santi Villa disparó a continuación muy centrado desde lejos. La presión alta ordenada por Nafti provocó un ritmo muy alto en esos minutos, pero cesó pronto, con el Ucam adueñándose del cuero y buscando siempre los espacios por fuera. Así, Julen Colinas se presentó ante Lázaro, pero allí quedó sin luces y no supo concluir. Tras ello, José Cruz pidió el cambio por un problema muscular. Las principales ocasiones del Mérida en la primera media hora de partido fueron a balón parado. La primera estuvo en la cabeza de Golobart, que remató junto al poste una falta lanzada por Santi Villa. Después, un zurdazo de Villa se marchó cerca del larguero. Y el partido paró. Parecía acercarse más a lo que Nafti había dibujado durante la semana a sus chicos que a lo que Munitis debió preparar con los suyos. Fútbol en muy pocos metros y ambas defensas intensas y concentradas en mantener la línea de fuera de juego. Y justo antes del descanso, un nuevo zurdazo de Pina no encontró portería por poco.

Tras el paso por vestuarios, ambos entrenadores tuvieron que volver a mover los banquillos por problemas físicos. Aguilar por bando visitante y Abel Gómez por los locales. Una entrada por banda izquierda de Ucam concluyó en un remate franco de cabeza de Marc Fernández que se fue alto. Góngora reclamó protagonismo desde su banda izquierda, rematando fuera un centro. Y por allí apareció de nuevo Marc para forzar a Lázaro a despejar con el pie un disparo desde dentro del área. Tras unos minutos de toma y daca, parecía que el partido se volteaba definitivamente para los murcianos, que se volcaron en ataque. Vivancos lo intentó desde treinta y cinco metros. El Mérida, con tanto cambio por lesión, parecía sumido en el desconcierto. Necesitó unos minutos para recomponerse. Lo hizo con un balón al espacio de sus atacantes que sirvió como aviso de que ellos también sabían llegar. Y a la siguiente, picó. Un nuevo pase de Villa a la carrera de Iván Aguilar, dudas de Javi Jiménez en salir bajo palos, lo que permite llegar al delantero romano, encarar a su central, girar hacia dentro y su zurdazo es escupido por el portero a su propia área pequeña, con Germán llegando desde atrás para rematar a la red.

Escenario nuevo para el Mérida. Veinte minutos por delante y un fantástico resultado por proteger. La Ucam acusó el golpe. Revoloteó tras el gol hasta fijar posiciones. Le costó encontrar de nuevo el ritmo de partido. El equipo visitante olió el miedo rival en la salida de balón, y no replegó demasiado, manteniendo la presión casi en campo rival, lo que a la postre fue su perdición. En una rápida transición de ataque, Ucam demostró que la calidad la tiene. Buen balón para Manu Omwu, que la devuelve al área dónde Gerard Oliva empalma un buen disparo ante el que no puede responder Lázaro.

Poco se jugó ya en los últimos minutos, con ambos equipos muy cansados pero sin racanear esfuerzo alguno en el césped. De Dios se multiplicó en la presión. Germán trató de aparecer para desahogar a su equipo. Golobart despejaba todo lo que aparecía en las inmediaciones del área. Y empate final. Cualquier empate a domicilio es bienvenido, máxime cuando lo logras en el campo de una de las mejores plantillas del grupo, pero… ¡qué cerca estuvo la victoria!