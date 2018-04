Al Mérida le van los imposibles El Mérida necesita ver de nuevo puerta para ahuyentar fantasmas. :: opTA Como hace una vuelta, las estadísticas de ambos equipos sonríen al Melilla, pero entonces los tres puntos los sumó el equipo de Nafti M. G. MÉRIDA. Domingo, 15 abril 2018, 09:51

No son finales literales pero sí metafóricas, porque de no ganar menguaría parte de la ventaja que lo mantiene en la superficie. Tras los 'buenos' resultados de sus rivales directos de ayer, el Mérida arranca la jornada dos puntos por encima del playout de descenso. y sabe que necesita, mínimo, seis de los quince puntos que quedan en juego. La salvación, evidentemente, pasa por el Romano, que recibirá los dos derbis y al Melilla, el primero en pasarse este mediodía.

Hace justo una vuelta decíamos del Melilla que aún no había recibido un solo gol en el Álvarez Claro y del Mérida que no sabía lo que era ganar fuera. Y precisamente allí llegó la primera y única victoria de los de Nafti a domicilio, con aquel solitario golazo de Kiu. Hoy podríamos escribir exactamente lo mismo: el Mérida acumula tres partidos sin ver puerta y el Melilla es el equipo que menos goles encaja del grupo. Por eso es el único que puede sacar del playoff a Extremadura y Murcia, a los que ve a tres y cinco puntos respectivamente. Y al Mérida, ya sabemos, le ponen tanto estos rivales como estos partidos. «El Melilla es uno de los equipos expertos de la categoría. Siempre decimos lo mismo de él y siempre está arriba. Es un equipo fuerte físicamente, que encaja pocos goles y está con confianza, por lo que es complicado crearles ocasiones de gol, que tiene para mí uno de los mejores delanteros de la categoría, que es Yacine. pero confiamos en nosotros», advierte el técnico del Mérida, Mehdi Nafti.

Tal vez ahí se encuentre la clave para que los tres puntos se queden en el Romano: crear y marcar. El último tanto lo anotó hace cuatro jornadas Iván Aguilar ante el Linense. «Eso es lo que nos preocupa, crear más peligro en los últimos 30 metros», explica el entrenador del Mérida. «A nivel defensivo el equipo está bien, rinde, al rival le cuesta hacernos ocasiones de gol. Pero esta última semana hemos trabajado e intentado buscar soluciones para crear más peligro en los últimos 30 metros, que es lo que más nos cuesta. Ya sabéis que no creo en los sistemas, que es lo que se trabaja durante la semana y los movimientos que podemos generar. Pero ahí interviene también mucho el 'coco' de los jugadores. Los chicos confían».

Nafti convocó ayer a todos sus jugadores salvo al lesionado Will Ekpolo. Es decir, que tendrá que hacer un descarte horas antes del partido. Javi Chino sigue siendo duda por sus problemas estomacales. No obstante, el 'once' no variará mucho respecto al de las últimas tres jornadas, a pesar de no ver puerta y sumar solo dos de los nueve puntos en juego. El Melilla, por su parte, viajará sin el ex emeritense Mustafá, los lesionados Nacho Aznar y Zelu y el sancionado Álex Cruz. Además, el técnico azulino, Manolo Herrero, ha decidido dejar a Sandro Toscano en Melilla por decisión técnica.