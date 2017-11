El Mérida que gusta a su entrenador Mehdi Nafti. :: J. M. Romero Nafti está satisfecho con el paso adelante que ha dado su equipo: «Llegamos bien al Villanovense» REDACCIÓN MÉRIDA. Martes, 28 noviembre 2017, 07:54

«El domingo me fui con la sensación de haber perdido dos puntos. Pero firmaría terminar la primera vuelta con la sensación que me dejan estos últimos partidos», certificó Mehdi Nafti tras empatarle el pasado domingo al equipo más potente (económicamente) del grupo IV. El Mérida encadena tres partidos sin perder, se encuentra a tres puntos del playoff, ha ganado en seriedad y consistencia... y todo con las bajas importantísimas de Álex Bernal, Juanlu Hens y Chema Mato. «Sí, a nivel de intensidad, de bloque, mi equipo ha dado un paso hacia delante en los últimos partidos. Anímicamente, a nivel de confianza, llegamos bien al Villanovense».

Porque lo próximos son dos derbis regionales a domicilio: el próximo domingo (17.00 horas) en el Romero Cuerda ante un Villanovense un punto por encima y dentro de 15 días en el Francisco de la Hera ante un Extremadura que está a cuatro. «Del Extremadura no quiero ni pensar. Pero del Villanovense sí. Es un equipo como el mío, muy humilde. Va a ser, la del domingo, una batalla simpática. Viendo como está la clasificación, ninguno puede ir ahora mismo de crack. Con una victoria te dicen que eres el PSG y con dos derrotas que eres de División de Honor», analiza el técnico emeritense, que, salvo contratiempo, llegará al duelo ante los serones con las mismas bajas que la última jornada. Si bien Álex Bernal podría entrar en la convocatoria.

Ante el UCAM Murcia, Nafti sólo tiró de dos cambios, a pesar de las muestras de agotamiento con las que llegó el equipo al tramo final. «Cuando tienes a Santi Villa y Javi Hervás acumulando tantos minutos es muy complicado no llegar cansados al final. No hice los tres cambios porque no hace falta cambiar algo que funciona. No iba a meter otro mediocentro porque no lo tenía. Y meter a Aguza hubiera sido un suicidio teniendo en cuenta el partido que estaban haciendo Diana y Chino. Sí cambié a Javi Gómez porque tiene 35 años. En Melilla nos echó una mano estando tocado. Es complicado que Javi nos dé 90 minutos a esa intensidad. Y encima se llevó un golpe y estaba sacando la lengua cuando se acercó al banquillo».

Viaje organizado

Aunque el Villanovense aún no ha informado de las entradas que mandará a Mérida a lo largo de la semana, la Federación de Peñas del conjunto emeritense ya anunció ayer su pack de viaje para el próximo domingo: 10,50 euros para los peñistas y 11,50 euros para los no peñistas (precio único porque los niños también pagarán entrada). Incluye seguro, entrada y autobús (que saldría a las 15.00 horas del estadio Romano). Las entradas, por acuerdo general entre los clubes, costarán siete euros para los abonados del Mérida.