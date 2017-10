El Mérida declara el derbi Medio Día del club Martes, 3 octubre 2017, 08:17

No cayó por sorpresa porque ya lo anunció la directiva tanto cuando se presentó la campaña de abonados como cuando salió el calendario. Aún así, a un sector de la afición del Romano no le han gustado los precios. No por el suplemento que deberán pagar los abonados sino porque el precio de las entradas restará afluencia al derbi de los aficionados ocasionales.

Los abonados totales entrarán gratis y los abonados normales deberán pagar un suplemento de cinco euros, tanto en tribuna como en preferencia. A partir de ahí, las entradas para el público en general costarán 15 euros en tribuna, 12 euros en preferencia y 7 euros en fondo sur y grada de animación. Los aficionados del Badajoz, que pagarán 7 euros, irán a fondo norte.