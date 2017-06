El Mérida confía su apuesta a Mehdi Nafti El franco-tunecino Mehdi Nafti, en un partido del Marbella. :: SUR El extécnico del Marbella emprenderá su segunda aventura como entrenador en el Romano acompañado de su cuerpo técnico de confianza F. G. mérida. Miércoles, 28 junio 2017, 08:32

El elegido de Bernardo Plaza para el banquillo del Romano es Mehdi Ben Sadok Nafti (Toulouse, Francia, 1978), el técnico del Marbella la última temporada. La de Mérida será su segunda aventura en los banquillos, tras debutar el curso pasado en el conjunto andaluz. Allí, tras un inicio espectacular del equipo (encadenó siete victorias consecutivas en las primeras siete jornadas de Liga), fue destituido en marzo tras encadenar cuatro partidos sin ganar, con el equipo tercer clasificado y cuatro puntos por encima del quinto.

Junto al franco-tunecino Mehdi Nafti, han firmado Pepe Bermúdez como segundo entrenador y Pedro Abraham como preparador físico. Es decir, su equipo de confianza. Además, completará el cuerpo técnico como entrenador de porteros José Manuel Vicente, que regresa al Romano.

Como futbolista, el nuevo entrenador del Mérida era un mediocentro defensivo que jugó el Mundial de Alemania con Túnez (cayó en la primera fase) y en las máximas categorías de Francia, España e Inglaterra. Comenzó en el Toulouse para luego pasar por Racing de Santander, Birmingham, Valladolid, Murcia y Cádiz, donde se retiró en Segunda B hace tres temporadas.

«Para formarme como entrenador he ido a Italia, Inglaterra y Francia, para ver cómo dirigían otros técnicos. Tuve la oportunidad hace dos años de entrenar a los juveniles del San Fernando, y allí aprendí mucho», ha comentado en algunas entrevistas que concedió el año pasado en Marbella. «Nadie daba un duro por mí cuando llegué aquí, y con razón. Prácticamente acababa de salir de clase de recoger mi título de entrenador y enseguida me metí de lleno en Segunda B. Yo aprendo día a día, aunque no tenga la experiencia como otros para comparar con errores anteriores o cosas buenas. Voy aprendiendo sobre la marcha y eso tampoco es malo».

Sobre el fútbol que desea que practiquen sus equipos, lo ha repetido en varias ocasiones: «Quiero un fútbol agresivo pero vistoso. Llevar el peso del juego, sin miedo a equivocarnos y generar muchas ocasiones de gol por partido». El curso pasado, su Marbella ganó al Mérida 2-1 en el Municipal y perdió 3-0 en el Romano, donde hoy será presentado a partir de las 10.30 horas.