SEGUNDA B El Mérida busca alivio en el Romano contra el Betis B Checa, en el último partido del Mérida en casa ante el Real Murcia. / HOY Los de Loren están obligados a ganar a un rival directo para tranquilizar a la grada y evitar más movimientos F. G. MÉRIDA. Domingo, 4 marzo 2018, 10:34

De puertas hacia fuera «la semana ha ido bien», «son tres puntos, nada más», «confío en todos mis futbolistas», «estoy bien, no se me ha muerto nadie». Pero de puertas hacia dentro sabe el Mérida, Loren y la propia plantilla que el duelo de esta tarde ante el filial del Betis es de vital importancia. Y no porque a nivel clasificatorio el choque sea definitivo (porque no lo es), sino porque el futuro a corto plazo del equipo dependerá del resultado y de las sensaciones de hoy. Tras lo sucedido hace una semana en el Nuevo Vivero, la afición y el club han vivido los últimos días muy agitados. No ganarle en el Romano a un rival directo sería ya demasiado.

«Hacéis preguntas que no vienen al caso, y creo que doy demasiadas explicaciones. No le deis más vueltas: esto es que entre la pelotita el domingo», subrayó el pasado viernes el técnico del Mérida, que ha convocado a sus veinte futbolistas y una hora y media antes del partido decidirá los dos descartes. «No decidimos nada hasta el domingo por la mañana. Aunque alguno no se lo crea, llamo a mis futbolistas la mañana del partido y les pregunto. Si alguno ha dormido mal, o le ha dado una mala noche el niño. Y a partir de ahí decidimos».

Aunque en principio regresa Golobart, el técnico del Mérida no deslizó pista alguna, como en él es habitual: ni de nombres ni de ideas. «En Badajoz jugamos diferente: jugamos con una línea de cuatro atrás, porque así lo requería todo el mundo para jugar con más gente de ataque. Y la única vez que no jugamos con línea de cinco, nos meten cuatro. Como hay tantos entrenadores, ahora los que no sabemos somos los que estamos todos los días con los futbolistas».

De lo que sí sabe Loren es del rival con el que le tocará lidiar esta tarde: siguiendo a su hijo, el Betis Deportivo ha sido el equipo al que más ha visto en toda la primera vuelta. «Independientemente de si el campo está bien o mal por las lluvias, ellos van a jugar igual: intentando sacar el balón jugado desde atrás, porque tienen mucho talento. Tienen las ideas muy claras y lo que tenemos que hacer nosotros es estar concentrados y esperar nuestras ocasiones, porque las vamos a tener».

El filial verdiblanco, que hace meses que vive entre el playout y el descenso, llega al Romano penúltimo tras cuatro partidos sin ganar. Como el Mérida, es uno de los peores equipos del grupo en las últimas jornadas. A lo que se le suma su pobre bagaje a domicilio: es el peor del grupo con tan solo una victoria y tres empates lejos de Sevilla. «Pero nosotros estamos muy contentos con los últimos cinco o seis partidos que hemos hecho: hemos competido y dado un buen nivel. Seguro que el fútbol no podrá ser tan injusto con nosotros como estas últimas semanas», opina José Juan Romero, que no podrá contar con el sancionado Liberto, el lesionado Sergio Tienza y los convocados con el primer equipo Francis, Junior y el emeritense Pedro López.