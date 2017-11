El Mérida, ante la reacción de un nuevo Recreativo de Huelva Kiu no estará en Huelva tras su doblete ante el Écija. :: J. M. ROMERO Los emeritenses buscan su primera victoria fuera ante un rival que ha cambiado esta semana de técnico RAÚL PEÑA MÉRIDA. Domingo, 5 noviembre 2017, 11:54

El Mérida aún no conoce la victoria lejos del Estadio Romano, y qué mejor lugar que en Huelva, ante el decano del fútbol español, para darle una alegría a los cerca de 200 aficionados romanos que viajarán hasta la capital onubense para animar al equipo y empujar para conseguir los primeros tres puntos fuera de casa.

El Mérida buscará frenar la la posible reacción del Recreativo de Huelva tras el cambio de técnico -el decano prescindió de los servicios de Javi Casquero tras perder el Villanueva de la Serena- y conseguir una victoria crucial para seguir enganchado a los puestos altos de la clasificación y no perder comba en la lucha por un puesto de playoff de ascenso.

Para el partido en Huelva Mehdi Nafti tendrá varias bajas. A los lesionados de larga duración Chema Mato y Juanlu Hens se ha sumado la lesión por sobrecarga de Kiu, quien fue de los mejores en la victoria ante el líder Écija la pasada semana, consiguiendo los dos tantos de la victoria romana. Ante esta situación, Nafti ha convocado por primera vez esta temporada al jugador del juvenil Roberto, que se unirá a la expedición romana en el viaje al Nuevo Colombino.

Por lo tanto, volverá el central Aguza, que estuvo ausente ante el Écija por una complicación en su pie, al eje de la zaga junto a Javi Chino, por lo que Nafti optara por la tripleta Bernal-de Dios-Hervás en el centro del campo para intentar tener el control del juego.

Ante el conjunto emeritense estará un Recreativo de Huelva necesitado. Los onubenses están muy necesitados de puntos, ya que se encuentran en puestos de descenso, aunque a tan sólo un punto de la salvación. Además, han cambiado de técnico tras la derrota ante el Villanovense, por lo que Ángel López se sentará por primera vez al mando del decano.

Eso sí, de los 12 puntos que atesora el conjunto onubense, nueve los ha conseguido en el Nuevo Colombino. Sólo ha perdido un partido -el último en casa ante UCAM Murcia- y no ha caído derrotado en ninguno más en casa. Pero el Recreativo de Huelva no pasa por un buen momento. No conoce la victoria desde que el pasado 8 de octubre le ganara al Extremadura, y lleva tan sólo un punto de los últimos 12, lo que ha propiciado la destitución de Javi Casquero al frente del equipo. Ángel López sólo tendrá la baja del lesionado Vila, en el centro del campo, para el partido ante los extremeños.

Por lo tanto, el Mérida tiene una buena oportunidad para conseguir los primeros tres puntos fuera de casa ante un rival necesitado, y que está repleto de calidad en la parcela ofensiva. Eso sí, en defensa deja dudas, por lo que el Mérida tiene que aprovechar esas dudas defensivas para hacerle daño al decano y volver con tres puntos.