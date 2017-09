El Mérida acentúa su búsqueda en el mercado Josema con el Mérida. :: HOY Tras la salida ayer de Josema, Bernardo Plaza peina el mercado nacional y extranjero en busca de un lateral izquierdo o central profesional en paro F. G. MÉRIDA. Viernes, 22 septiembre 2017, 08:14

José Manuel Gómez Meneses (Torrejón de Ardoz, 1991) abandonó ayer la disciplina del Mérida para firmar por el Linares de Tercera División. El ya ex central emeritense, que sólo jugó 73 minutos en la primera jornada en Marbella, tomó la decisión para disfrutar de más minutos. «Me voy muy agradecido a la afición y a mis compañeros, sobre todo a los capitanes Javi Chino y Aguza, pero no me he sentido a gusto en el club y por eso he decidido marchar en busca de minutos», explicó ayer Josema, que fichó el pasado 3 de agosto para ocupar la ficha senior de Toni Sánchez.

Se queda por tanto el Mérida con solo 19 de jugadores, y solo tres de ellos centrales: Paco Aguza, Javi Chino y Michele Diana (aunque también Chema Mato pudiera retrasar su posición, si bien se antoja arriesgado por la ausencia del lesionado Juanlu Hens). De ahí que el director deportivo emeritense, Bernardo Plaza, haya intensificado la búsqueda en el mercado, tanto nacional como extranjero. Hasta que se abra el mercado de invierno, el Mérida solo puede firmar a jugadores profesionales en paro, y ese será su objetivo con la ficha sénior que deja libre Josema.

«Llevamos tiempo ya peinando el mercado, pero tras lo de Josema buscaremos más intensamente. Aunque Javi Chino lo está haciendo muy bien ahí atrás, es un riesgo quedarnos sólo con tres centrales. Pero no vamos a fichar por fichar, lo que venga tendrá que ser de garantías. En este orden, buscaremos un lateral izquierdo, o un central o un jugador que pueda jugar indistintamente en las dos posiciones», explica Bernardo Plaza, que aparte de las dos fichas libres Sub-23, ahora tiene una senior para acometer esa incorporación.