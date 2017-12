«Me merezco entrenar al Mérida» Lorenzo Morón dio ayer su primera rueda de prensa como técnico del Mérida junto a su presidente, Daniel Martín. :: J. M. Romero Con un discurso hondamente emocional, Loren recopiló en apenas veinte minutos todas las ganas que tenía de regresar al Romano F. G. MÉRIDA. Jueves, 28 diciembre 2017, 08:35

Hay niños que esperan el día de Reyes con menos ilusión que Lorenzo Morón Vizcaíno (Marbella, 1970) esta oportunidad del Mérida. El tono, más que sus palabras, fue lo que le delató en su presentación de ayer. «Gracias a mi equipo. ¡porque es mi equipo!», «estoy nervioso. me cago en la leche. pero no es por vosotros que me miráis, sino porque vengo a mi casa», «no sabéis la emoción y las ganas que tengo. me merezco entrenar al Mérida», «cuando ayer me llamó el presidente para comunicármelo hasta lloré», «tenía una espina clavada. a Mérida le tengo un cariño muy especial», «yo tengo un sueño que no me lo va a quitar ni vosotros, ni mi mujer, ni nadie: si ya lo hice como jugador, por qué no como entrenador», «voy a trabajar como un condenado. porque quiero mucho al Mérida», «quizá esté loco. pero cuidado con los locos que piensan. y yo estoy pensando constantemente».

Más que leerlas, es recomendable escucharlas para situarse en contexto. Porque todos esos puntos suspensivos que dividen las frases son textuales. Tan excitado y emocionado estaba Loren que soltaba lo primero que sentía, aunque para ello tuviera que interrumpir lo que estaba exponiendo en ese momento. Incluso reconoció el presidente, Daniel Martín, que jamás le preguntó por lo que iba a cobrar: «Sólo me decía una y otra vez que estaba listo para enfrentarse al Marbella». En su primer discurso como técnico emeritense, más que de fútbol, Loren habló de pasión. A sus futbolistas también: antes que los conceptos, el alma.

«No soy un ultra, pero vais a creer que sí por cómo vivo los partidos en el banquillo. Yo es que hasta sudo. A los futbolistas hay que darles cariño. Mejor un futbolista con cariño que un futbolista con calidad. Tienen que creerse que son buenos. No concibo un equipo mío que no tenga compromiso. Les voy a meter carácter deportivo. Y correr van a correr. pero también van a disfrutar», ahondó el nuevo técnico del Mérida cuando le preguntaron por la situación actual del equipo. «Mi idea es que se presione en campo contrario y no tener nunca miedo a fallar cuando tengamos el balón».

La última vez que Loren vio a su nuevo equipo fue ante el Córdoba B, desde el palco, hace semana y media. Y sin preguntárselo, le salió una radiografía y una comparación: «Si no me gustase la plantilla, no habría venido. Pero no podemos correr como pollos sin cabeza como hicimos ante el Córdoba B. José Miguel Campos es un grandísimo entrenador, pero la llegada de Eloy (Jiménez) el año pasado puso orden en el equipo, con otra fórmula que le llegó al futbolista. Y eso es lo que pretendemos ahora, inculcarles otra nueva fórmula para que se liberen y jueguen». Cuando Loren habla en primera persona del plural se refiere a su trabajo y al de sus ayudantes, que serán los mismos que tuvo Mehdi Nafti en la primera vuelta: Pepe Bermúdez y Pedro Abraham. Hasta final de temporada, que es hasta donde ha firmado.

«Entendemos que se puede obtener más de estos jugadores», reconoció el presidente nada más empezar la presentación. «Nadie me va a sacar de mis trece de que se ha hecho una gran labor en la confección de esta plantilla. Defensa a ultranza de esa buena labor. El tiempo dará y quitará razones. El nuevo míster me ha ganado en tres conversaciones. Hacía falta sangre romana, alguien que entendiese a la afición. Nunca hemos dicho que el objetivo sea quedar entre los cuatro primeros, sino mejorar lo del año pasado. Pero no quiero hablar de objetivos porque no quiero poner la espada de Damocles sobre Loren y la plantilla».

«Yo no soy partidario de hablar de objetivos. Yo solo prometo trabajo. Y ahora mismo, lo más importante, es el partido ante el Marbella», refuta Loren, que debutará ante el equipo de su ciudad natal, al que más ha visto jugar esta temporada, el próximo 7 de enero en el Romano. «Vais a disfrutar, eso os lo garantizo. No nos vamos a dejar nada en el tintero».