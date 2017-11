«Hasta el 3-1 no éramos merecedores de perder» Lunes, 6 noviembre 2017, 07:45

Iván Ania, técnico del Villanovense, analizó el partido a partir de un «resultado duro, porque perder 4-1 es así siempre», si bien su análisis añade matices: «Viendo el desarrollo del partido, hasta el 3-1 no éramos merecedores del perder, y a partir de ahí, buscando el segundo para al menos meter miedo a El Ejido, cada pérdida era una ocasión de gol suya, que por otro lado ha tenido un cien por cien de efectividad mientras nosotros no; en la misma jugada ha habido hasta tres tiros que no hemos materializado». A su juicio, tras ver en el descanso «no tener pérdidas y ser más verticales, cada contraataque de ellos era una ocasión de gol», ante lo que cabe trabajo: «Tenemos que corregir errores, subir la intensidad y la agresividad en las disputas, porque la falta de gol nos está acompañando durante toda la temporada, y la diferencia es que antes no nos marcaban».