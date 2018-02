«La mente ya está bien, ahora necesitamos piernas frescas» Loren durante su presentación con el Mérida. :: hoy Loren Morón confía en que Iván Aguilar y Golobart lleguen al choque de mañana ante el Real Murcia F. G. Sábado, 17 febrero 2018, 09:45

mérida. En ocasiones, la prensa siempre desea llegar al partido del domingo con el once bien aprendido. Sin margen para la sorpresa. A diferencia de los aficionados, que solo reparan en la alineación una vez se conoce el resultado final. Por eso, las respuestas de Loren sobre cambios y sorpresas le importan bien poco al aficionado medio del Romano. Se desconoce si el entrenador del Mérida es consciente o no de esta teoría, pero su respuesta es la misma cada viernes de previa: no anticipa nada de nada.

-¿Le gusta más Javi Chino de central o de mediocentro?

-Ya decidiremos el domingo.

-¿Va a repetir gran parte del equipo de Cartagena o, dependiendo del rival, habrá sorpresas en el once?

-Cada semana es un mundo diferente. A lo mejor en el último entrenamiento se me caen algunos jugadores y tengo que cambiar.

-¿Lo hace por no dar pistas al rival o porque aún no lo tiene claro?

-Los domingos, cuando jugamos en casa, vengo al estadio por la mañana, hacemos las preguntas en el grupo, quién está bien, quién no. y a partir de ahí decidimos.

Loren solo tiene la baja confirmada del central Paco Aguza. Iván Aguilar y Golobart están disponibles, «a día de hoy». «Creo que el domingo estarán los dos. Y si no están, estarán otros», apunta el técnico emeritense. «Si la cosa y los resultados van saliendo, lo normal es que no se toque nada del once. Pero el pasado domingo los chicos hicieron un esfuerzo grande en Cartagena y hemos tenido jugadores con molestias durante la semana a los que hemos tratado de reservar. A ver cómo están de aquí al domingo».

Sí dejó dos ideas claras el entrenador del Mérida antes de medirse al Real Murcia. Una, que el plan es el mismo que ante el Cartagena pero sin tanto corsé: «Cuando juegas en casa quieres arriesgar un poquito más. Pero el rival también te obliga. A ellos les gusta tener posesión, y a veces defenderemos en zona alta y otras un poco más atrás. Pero eso te lo dirá el partido».

Y dos, que desde esta semana el cuerpo técnico ya está más pendiente de las piernas que de la cabeza de sus jugadores. «Después de los últimos resultados, los chicos ya están más liberados. Hace unas semanas teníamos un problema de mente, pero ahora está perfecta. Lo que necesitamos ahora es que las piernas estén frescas».