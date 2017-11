El Melilla mide la reacción del Extremadura Candelas en el último partido en casa ante el Jumilla. :: J. M. Romero El Extremadura lleva dos victorias consecutivas con su nuevo técnico, pero se enfrenta a un rival directo por los puestos de playoff RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 1 noviembre 2017, 11:10

El Melilla va a ser el encargado de medir la reacción del Extremadura. Tras las dos victorias consecutivas del conjunto azulgrana con Manolo Ruiz al mando, el Melilla llega para ser el primer hueso duro para los almendralejenses. Un encuentro crucial en la lucha por los puestos de playoff de ascenso. El Extremadura aventaja a los melillenses en tres puntos, por lo que, si consigue ganar en el Álvarez Claro, conseguirá poner tierra de por medio ante uno de los rivales directos.

No será tarea fácil para los de Manolo Ruiz. El Melilla no ha perdido ningún partido en su feudo, y es el cuarto mejor equipo como local -sólo por detrás de Extremadura, Écija y La Balona-. Una nueva victoria sería la guinda perfecta para Manolo Ruiz, que aún no conoce otra cosa que no sea ganar en el banquillo azulgrana y que sólo ha cedido un gol en los 180 minutos disputados.

Para el encuentro ante el Melilla, Manolo Ruiz no podrá contar con Airam Benito ni con Javi Pérez, pero los demás jugadores disponibles de la plantilla sí han viajado hasta tierras norteafricanas. Eso sí, pese a tener a los mismos futbolistas que ante el Jumilla, Manolo Ruiz introducirá cambios en su esquema. Primero para mantener a toda su plantilla alerta de cara a los encuentros de liga; y segundo, para poner a los futbolistas que mejor resultado les va a dar de cara al encuentro ante el Melilla.

Por ello, Jairo volverá a partir de inicio, después de su suplencia ante el Jumilla y tras su buena media hora ante los murcianos. Además, el técnico azulgrana podría pasar de dos delanteros a uno para reforzar la zona del centro del campo.

El entrenador del Melilla, Manolo Herrero, sí podrá contar con todos sus futbolistas disponibles, tras las recuperaciones de Álex Cruz y Borja. El equipo melillense llega al encuentro ante el Extremadura tras perder la pasada jornada en El Ejido por la mínima, aunque se mantiene a un punto de los puestos de playoff y en plena lucha por los puestos nobles de la clasificación. Herrero sabe de la dificultad del Extremadura, por lo que cree que su equipo debe hacer un buen partido para conseguir la victoria: «Ellos tienen muy buenos jugadores en todas las líneas, y nos van a obligar a que hagamos las cosas muy, muy bien si queremos ganar el partido».

Además, hasta tres integrantes del Extremadura volverán a la que fue su hogar futbolístico. El extremo Jairo ya jugó en el Melilla la pasada campaña, Fran Miranda en la 2013/2014 y el entrenador Manolo Ruiz fue portero del equipo melillense desde la temporada 94 a la 96.

Por lo tanto, un encuentro complicado para los azulgranas, pero que va a servir para medir las fuerzas del equipo de Manolo Ruiz de cara a los siguientes partidos del campeonato. Más que nada, porque el Melilla es la primera china en el zapato de lo que le queda al Extremadura.

Tras el Melilla llega el Cartagena, y despues la UCAM Murcia, y después el Real Murcia, y después tres derbis consecutivos... Dos meses clave para los azulgranas en su lucha por estar arriba. De momento lo que importa es el Melilla, y el Extremadura ha viajado con la ilusión de volver con los tres puntos.