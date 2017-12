Mehdi Nafti: «A mí nadie me ha puesto un ultimátum encima de la mesa» Desde la victoria ante el líder Écija el pasado 1 de noviembre, los de Nafti sólo se han impuesto en Melilla F. G. MÉRIDA. Sábado, 16 diciembre 2017, 08:44

La semana no ha sido nada fácil por el Romano tras la derrota en Almendralejo la última jornada. Aparte de por las sensaciones, porque el equipo sumó su tercera jornada sin ganar. Desde la victoria ante el líder Écija el pasado 1 de noviembre, los de Nafti sólo se han impuesto en Melilla. El resto han sido dos derrotas y tres empates. De ahí que el vestuario emeritense entienda de la importancia que ha adquirido el partido de mañana, último del año y último también de la primera vuelta. Pero nada más grave. «Los chicos saben lo importante que es el partido ante el Córdoba B, pero trabajando con una serenidad total. A mí nadie me ha puesto un ultimátum encima», recalca el técnico del Mérida.

No es Mehdi Nafti muy de leer ni de darle importancia a lo que se vierte en redes sociales. «Mi preparador físico me enseñó esta semana un tuit sobre un ultimátum y me hizo gracia. Porque a mí nadie me ha puesto un ultimátum encima de la mesa esta semana. El ultimátum me lo pongo yo desde la primera jornada, porque eso nos hace crecer. Y me gustaría que mis jugadores pensasen lo mismo, porque cada domingo para ellos es un examen. No solo este domingo sino también en los dieciocho domingo anteriores. Yo me he visto en la calle durante diecinueve jornadas, incluso en los partidos de pretemporada. Pero es que creo que es la única forma para mejorar en el trabajo». Lo subrayó después de reconocer que habla con el presidente todos los días.

El club seguirá sigue hasta este mediodía entradas a un euro para los abonados y, además, al partido están invitados el resto de clubes de la ciudad (directivos, entrenadores, jugadores.).