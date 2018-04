SEGUNDA B Más de media salvación en juego Santi Villa podría regresar al 'once' titular de Nafti. :: j. m. romero El Mérida podría situarse a tres puntos de la permanencia virtual si logra imponerse esta tarde a un rival tan en racha como atrevido en su idea M. G Domingo, 8 abril 2018, 10:22

El Ejido, que suma dos victorias de manera consecutiva, se encuentra a cuatro puntos de la tan afamada salvación virtual, a falta todavía de dieciocho por disputarse. Pero si esta tarde le gana el Mérida, los de Mehdi Nafti acabarían la jornada por delante en la clasificación. Esta es la importancia del duelo para los emeritenses, que podrían dar un zarpazo definitivo para acabar la temporada sin riesgos de infarto. Y, de paso, maquillar sus cifras lejos del Romano, no muy halagüeñas hasta ahora.

Para lograrlo, buenas y malas noticias. Las buenas son que Mehdi Nafti cuenta con todo su plantel por primera vez desde que retornó al Romano: recupera a Kike Pina y, por decisión técnica, ha dejado en la capital emeritense al lateral Will Ekpolo y al extremo mexicano Isaac Shehoah. Así que podría haber cambios en el 'once': con el regreso de Pina al lateral izquierdo y, por consiguiente, de José Cruz al eje de la zaga, el último puesto de central se lo disputarán Pazo Aguza, Javi Chino y Golobart (por este orden). Y la otra incógnita estará en el centro del campo: o vuelve a la titularidad Santi Villa o seguirán jugando por bandas Kiu y Esparza. Porque el resto de demarcaciones parecen estar muy claras. Incluida la de portero, donde volverá a repetir, y así hasta final de temporada, el cancerbero Álex Lázaro, que aún no ha recibido ni un solo gol en sus tres primeros partidos en la categoría.

La mala noticia para el Mérida es el estado de forma y de confianza del rival. Y también su forma de encarar los partidos. Tras perder hace tres semanas en Melilla, El Ejido se situó sólo dos puntos por encima del playout, pero tras meterle tres al UCAM Murcia y otros tres al Villanovense de manera consecutiva, los almerienses se han zampado dos bombonas de oxígeno del tirón. Y luego está lo de su estilo: atacar y que me ataquen. Por eso es el que más marca del grupo y uno de los que más recibe.

Hace poco más de una semana intentó romperle su estilo un equipo especialista en hacer valer su plan, el Villanovense, y en los diez primeros minutos se pudieron contabilizar hasta dos goles y tres ocasiones de gol para ambos conjuntos. O sea que se antoja algo difícil conseguirlo, posiblemente también para el Mérida, que cuenta sus dos últimos partidos con sendos empates sin goles.

«El Ejido es un buen equipo y, sobre todo, un club serio, de los pocos donde yo podría hablar de proyectos», los definió el viernes Nafti. «Tienen al frente un buen entrenador que no tiene miedo a atacar, a las situaciones de ida y vuelta. Tienen un buen contragolpe, pero también tienen sus defectos: al arriesgar tanto con balón luego también te puede llegar la factura en contra». Hace una vuelta, en el Romano, el partido acabó con empate a dos: marcó primero Javi Gómez al rato de comenzar, le dieron la vuelta al marcador los de Alberto González y, en los últimos minutos, logró empatar Hugo Díaz para los emeritenses.

Sin Velasco por sanción, pero con el regreso de Lolo González al centro del campo, intentará El Ejido certificar su objetivo. En caso de que no lo consiga, será buena noticia para el Mérida, que encararía sin agobio el tramo final de Liga.